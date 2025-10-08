BTC $122,647.79 -0.51%
Esta criptomoneda está al centro de una nueva reserva estratégica de una empresa pública 

Las reservas estratégicas en torno a una criptomoneda no paran de proliferar y esta vez, es Injective (INJ) quien está en el centro de la mira.
Hechos clave:

  • Las criptomonedas siguen siendo las elegidas para integrar una reserva estratégica.
  • INJ de Injective ha sido escogido por la empresa PineApple.
  • La intención de la entidad es de comprar 100 millones de dólares de INJ.
  • Por ahora, se ha concretado una primera compra de 8,9 millones de dólares.

Injective: nueva criptomoneda para una reserva estratégica

Después de Bitcoin, Ethereum o también Solana, otra criptomoneda fue ahora plebiscitada por una empresa pública para poner en marcha las famosas reservas estratégicas. Esta vez, la criptomoneda escogida es INJ, del proyecto DeFi Injective.

Injective, la blockchain especialmente elaborada para la finanza on-chain, hizo hablar de sí misma tras una primera compra masiva de tokens INJ realizada por la entidad pública PineApple.

Mejor aún para el proyecto cripto, el anuncio no solamente menciona el establecimiento de una reserva estratégica en INJ, sino que también se refiere a futuras compras masivas.

Si bien la intención a largo plazo para PineApple es de poseer una reserva estratégica de 100 millones de dólares en Injective, el primer paso se saldó por un gasto de 8,9 millones de dólares que permitieron a la empresa adquirir 678.353 INJ.

A pesar de que esta primera compra de criptomoneda no tuvo impacto alguno sobre el precio del token, las futuras compras si podrían tener mayor incidencia. Actualmente valorado en 1.240 millones de dólares, el proyecto Injective cuenta con varias fortalezas, como una oferta en circulación limitada y deflacionista, alimentada por distintos mecanismos de quema de tokens.

INJ: un token deflacionario con jugosos rendimientos

Además, a diferencia de muchas criptomonedas, todos los tokens INJ ya han sido emitidos, por lo que solo hay que centrarse en la reducción progresiva de la oferta.

Actualmente, INJ se negocia alrededor de los 12,46 dólares, pero registró anteriormente como máximo histórico (ATH) la marca de 52,75 dólares. Por ahora, la decisión de PineApple podría resultar en un primer empujón para optimizar la escasez de Injective, sobre todo con las siguientes compras que se programarán posteriormente.

Injective Protocol (INJ)
24h7d30d1yAll time

Al fin y al cabo, PineApple busca ser el mayor detentor de INJ y también el mayor staker de la blockchain de layer-1. De tal manera, la entidad pública podrá delegar on-chain sus activos y asegurarse un rendimiento pasivo anual alrededor del 12,83%.

Leer más:

