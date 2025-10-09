Bitwise va en serio: 0,20% de gastos para su ETF de Solana
Hechos clave:
- Bitwise última los detalles antes de la aprobación de su ETF de Solana.
- Las comisiones para la negociación del ETF han sido establecidas en 0,20%.
- La aprobación de los ETF Spot podría verse pospuesta por unos días.
- Las probabilidades para una respuesta positiva siguen siendo del 100% según los expertos.
Bitwise quiere atraer a los inversores con su ETF de Solana
Según un documento actualizado transmitido por Bitwise, un gestor de fondos famoso en el mundo cripto, las comisiones por la negociación del ETF de Solana han sido establecidas a 0,20%.
También, otro gran cambio para resaltar es la inclusión del staking en el nombre del ETF. Este cambio podría ser relevante y ayudar en popularizar el fondo cotizado de Solana más fácilmente. Al igual que para los ETF de Ethereum, la noción del staking podría atraer a los inversores ofreciéndoles un rendimiento pasivo y motivar las detenciones de SOL.
El anuncio de gastos de transacción tan bajos ha terminado por sorprender a los especialistas James Seyffart y Eric Balchunas, que se esperaban una comisión más alta en un primer lugar antes de una reducción progresiva cuando se declare una guerra por las comisiones más bajas entre todos los ETF de Solana.
La fecha de aprobación es la única duda pendiente
Al final, unas comisiones bajas desde un principio podrían resultar positivas al final, ya que daría un empujón inicial fuerte, favoreciendo la entrada masiva de nuevos fondos.
Sin embargo, para aclarar eso, todavía habrá que esperar cuál será la decisión final de la SEC norteamericana sobre los ETF de Solana y si la aprobación está al orden del día. Según las últimas estimaciones, la probabilidad de aprobación sería del 100% y solo la fecha de oficialización quedaría pendiente.
Eso sí, por el cierre del Gobierno de los Estados Unidos, las fechas previamente establecidas para una decisión final quedaron en duda, con serias posibilidades de retraso, como ya fue el caso de otros ETF de criptos, los de Canary Capital.
