Bitwise va en serio: 0,20% de gastos para su ETF de Solana

Bitwise se quiere quedar con la mayor parte del pastel en lo que concierne a los ETF de Solana y establece una comisión de negociación del 0,20%.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 9, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Bitwise última los detalles antes de la aprobación de su ETF de Solana.

Las comisiones para la negociación del ETF han sido establecidas en 0,20%.

La aprobación de los ETF Spot podría verse pospuesta por unos días.

Las probabilidades para una respuesta positiva siguen siendo del 100% según los expertos.

Bitwise quiere atraer a los inversores con su ETF de Solana

Según un documento actualizado transmitido por Bitwise, un gestor de fondos famoso en el mundo cripto, las comisiones por la negociación del ETF de Solana han sido establecidas a 0,20%.

También, otro gran cambio para resaltar es la inclusión del staking en el nombre del ETF. Este cambio podría ser relevante y ayudar en popularizar el fondo cotizado de Solana más fácilmente. Al igual que para los ETF de Ethereum, la noción del staking podría atraer a los inversores ofreciéndoles un rendimiento pasivo y motivar las detenciones de SOL.

Bitwise not playing around, plans to charge just 0.20% for their spot Solana ETF. Thought we'd see higher first, need war to get this low. They prob figured it's gonna end up there anyway so just do it now (veteran Terrordome move right there). Low fees have near perfect record… https://t.co/wzoy2deqie — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 8, 2025

El anuncio de gastos de transacción tan bajos ha terminado por sorprender a los especialistas James Seyffart y Eric Balchunas, que se esperaban una comisión más alta en un primer lugar antes de una reducción progresiva cuando se declare una guerra por las comisiones más bajas entre todos los ETF de Solana.

La fecha de aprobación es la única duda pendiente

Al final, unas comisiones bajas desde un principio podrían resultar positivas al final, ya que daría un empujón inicial fuerte, favoreciendo la entrada masiva de nuevos fondos.

Sin embargo, para aclarar eso, todavía habrá que esperar cuál será la decisión final de la SEC norteamericana sobre los ETF de Solana y si la aprobación está al orden del día. Según las últimas estimaciones, la probabilidad de aprobación sería del 100% y solo la fecha de oficialización quedaría pendiente.

Eso sí, por el cierre del Gobierno de los Estados Unidos, las fechas previamente establecidas para una decisión final quedaron en duda, con serias posibilidades de retraso, como ya fue el caso de otros ETF de criptos, los de Canary Capital.

Leer mas: