El S&P lanza un nuevo índice compuesto por 15 criptomonedas y 35 acciones

El S&P ha lanzado un índice compuesto de 50 activos entre criptomonedas y acciones relacionadas con el mercado cripto.

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 8, 2025

Hechos clave:

El S&P Dow Jones ha lanzado un índice compuesto de activos relacionados con las criptomonedas.

S&P Digital Markets 50 está elaborado en torno a 15 criptomonedas y 35 acciones criptos.

Las criptomonedas presentes en el índice tienen una capitalización de mercado mayor a 300 millones de dólares.

Se ha confirmado la presencia de activos reputados como Bitcoin, Ethereum, COIN o MSTR.

Un nuevo índice de criptomonedas es lanzado por el S&P

Según varias fuentes, la empresa S&P Dow Jones Indices, la compañía detrás de la famosa signa S&P500, ha lanzado un nuevo índice elaborado en torno a las criptomonedas: S&P Digital Markets 50.

Este índice incluye un total de 15 criptomonedas y 35 acciones de las denominadas ‘empresas criptos’ que cotizan en la bolsa norteamericana.

The company behind the S&P500 is planning to offer a crypto index consisting of 35 crypto companies and 15 cryptocurrencies in their Broad Digital Market Index.



This includes tickers such as BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, TRX, ADA, LINK, AVAX, and of course…



Hyperliquid pic.twitter.com/hplDUJLKwn — steven.hl (@stevenyuntcap) October 7, 2025

A pesar de su posición dominante en el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin no dominará el índice de forma abrumante. La participación de una activo cripto o de una acción no superará el 5%.

De lo establecido por ahora, las criptomonedas que integran el índice capitalizan un mínimo de 300 millones de dólares mientras que la capitalización de mercado de las empresas es de mínimo 100 millones de dólares.

Si bien no se ha compartido a detalle los activos que componen el S&P Digital Markets 50, no cabe duda de que Bitcoin (BTC), Strategy (MSTR) o Coinbase (COIN) tienen ya un lugar asegurado.

También, varias de las mejores criptomonedas para invertir como son Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) o Solana (SOL) figuran en este índice.

El mercado cripto es cada vez más integrado a la finanza tradicional

Además, con el lanzamiento de un producto globalmente enfocado al 100% en el mundo de las criptomonedas, se confirma que este sector interesa cada vez más a los inversores y es ahora una decisión lógica ofrecerles más información o exposición.

Como lo comenta el propio director de productos de S&P Dow Jones, el crecimiento continuo del mercado de los activos digitales ha llevado a las criptomonedas a gozar de un papel marginal en un principio a uno bien establecido a día de hoy.

A pesar de que los índices no sean directamente invertibles, sigue siendo un claro avance para el mundo de las criptomonedas que obtiene un reconocimiento mayor y se instala cada vez más en el mundo bursátil tradicional.

También, a futuro, no sería de extrañar, que, con base en este índice, se elabore un ETF que pueda seguir el desempeño del S&P Digital Markets 50.

Por ahora, una versión tokenizada del índice estaría en preparación con una versión invertible posiblemente disponible para finales del 2025.