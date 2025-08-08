Nueva estafa de phishing con google ads pone en riesgo 60.000 millones en depósitos netos

Los depósitos en Aave se han triplicado el último año, pero los fundadores no esperaban los nuevos ataques de pishing a través de Google Ads

Usuarios del protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), Aave fueron puestos en riesgo debido a publicidades maliciosas para hackear billeteras.

Hechos clave: Casi 60.000 millones de dólares en depósitos en Aave estuvieron en peligro debido a amenaza de phishing con Google Ads.

La firma investigadora PeckShield alertó sobre un anuncio en Google que se hace pasar por el protocolo de finanzas descentralizadas.

La página falsa se hace llamar Aave V3.

Hasta ahora no se han confirmado pérdidas de inversores.

Hace unos días un usuario fue víctima del phishing al transferir más de 3 millones de USDT a una billetera vulnerada.

Las estafas con criptomonedas no solo están a la orden del día sino que se debe estar atento a las nuevas maneras de hacerlo.

Esta vez el phishing, ciberataque orquestado que engaña al usuario para dejar datos sensibles en webs falsas, es el protagonista de esta amenaza debido a publicidades engañosas de Google Ads.

El caso lo sacó a la luz PeckShield, compañía de investigación de Web3, los estafadores se hacen pasar por una web que aparenta ser de Aave en una tercera versión (V3) y con un dominio distinto.

#PeckShieldAlert Fake "Aave" ads are topping Google search results.



The phishing site is aaxe[.]co[.]com.



The ads are designed to drain your wallet through malicious transaction signatures. pic.twitter.com/LdVHMflFAT — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) August 7, 2025

Esto pone en riesgo casi 60.000 millones de dólares depositados en el proyecto de Aave alcanzados recién este año y además siendo el primer protocolo DeFi en lograr esta cifra.

Aunque hasta ahora no se han confirmado pérdidas de inversores del protocolo, el riesgo es alto debido a que la publicidad se propaga para cualquiera que haga una búsqueda con “Aave”.

Estafas de phishing son la principal amenaza de inversores cripto

El 05 de agosto otro usuario también cayó en una estafa de phishing luego de hacer un depósito erróneo por más de 3 millones de dólares en USDT, según informó también PeckShield y Lokonchain.

Aparentemente la dirección para enviar las criptomonedas tuvo cambios en la dirección y el usuario solo verificó los primeros y últimos dígitos, mientras que los intermedios, que suelen ocultar algunas plataformas, fueron el problema.

Estas últimas estafas registradas por las firmas investigadoras se suman a un sinfín de maneras en que los atacantes buscan vulnerar las billeteras y conseguir las mejores criptomonedas para invertir en un mercado que es muy codiciado.

Prevenir la fuga de fondos

Las estafas por phishing pretender engañar a los inversores para tomar claves privadas, credenciales o, a veces, intentar que se haga un depósito directo a una dirección falsa.

Para resguardarse se debe revisar la URL antes de siquiera entrar a la página, entrar desde un sitio web seguro y evitar preventas de criptomonedas engañosas.