Bitcoin, oro y S&P 500: descubra cuál es la mejor inversión de todas
El Bitcoin no ha perdido el tiempo desde su creación
El Bitcoin, el oro o el S&P 500 son varios de los mejores activos financieros de los últimos años, de lejos. En 2025, es el oro quien lidera las operaciones, con rendimientos excepcionales que superan sin dificultades tanto a Bitcoin como al S&P 500.
Sin embargo, el presente no es la verdad absoluta, y para tener una mejor idea de quién vence a quién, es necesario observar los rendimientos de los activos sobre una escala de tiempo mayor.
Al enfocarse en más años, el Bitcoin recupera su ventaja sobre el oro, y se impone sin mayor dificultad sobre todos los activos financieros. Es más, la única competencia para el BTC son algunas de las más famosas criptomonedas como Ethereum, BNB o SOL que lograron rendimientos casi iguales de excepcionales, siendo varias de las mejores criptomonedas para invertir.
Un rendimiento inigualable para el BTC
Si bien estos tres activos analizados son una total seguridad frente al dólar norteamericano y las demás monedas Fiat, no podemos decir que todos ganan por igual si los comparamos entre ellos.
En este juego, el Bitcoin es entonces el ganador, con rendimientos más que positivos años tras años. Según caseBitcoin, después de 14 años de existencia, el BTC ha logrado ofrecer rendimientos de 4,5 millones por cientos a los primeros inversores, como Satoshi Nakamoto. Mismo si algunos años fueron más dolorosos que otros, el BTC siempre ha podido levantar cabeza y ofrecer más rendimientos que algunas de las nuevas criptomonedas.
Los otros activos, muy eficaces para luchar contra la inflación, no tuvieron el mismo impacto frente al Bitcoin. Para el oro, en los últimos 14 años, las ganancias son mucho menores. De igual manera, el rendimiento ofrecido por el S&P500 es de 446% en 2025.
Sin embargo, el BTC ha sido lanzado hace mucho menos tiempo que los otros activos del mercado, por lo tanto, esta comparación puede parecer injusta. Con una capitalización de mercado mucho menor a la de los demás activos, es normal que el Bitcoin supere tanto al oro como al S&P500.
