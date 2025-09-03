¿Se aproxima un nuevo rally para el precio de Dogecoin? Maxi Doge podría ser la siguiente

Dogecoin se prepara para una posible ruptura alcista mientras Maxi Doge irrumpe en el mercado memecoin con una preventa millonaria.

Hechos clave: El precio de Dogecoin mantiene una fase de consolidación dentro de un triángulo simétrico que podría anticipar un movimiento alcista.

La ruptura de resistencias técnicas relevantes sería la señal de un posible rally sostenido.

El incremento en la actividad de compraventa refleja un renovado interés tanto minorista como institucional.

Maxi Doge ya ha recaudado más de 1,5 millones de euros en su preventa y busca posicionarse como la próxima gran memecoin.

El precio de Dogecoin ha vuelto a entrar en el radar de analistas y traders tras semanas de consolidación dentro de un patrón triángulo simétrico.

Con el token buscando estabilizarse en torno a los 0,18 euros, la atención del mercado se ha centrado en la posibilidad de que la ruptura de resistencias clave pueda abrir la puerta a un nuevo ciclo alcista.

Al mismo tiempo, proyectos emergentes como Maxi Doge están buscando aprovechar el renovado interés en el sector de las mejores memecoins.

Análisis técnico del precio de Dogecoin: Niveles clave

Desde finales de julio, el precio de Dogecoin se mantiene en un rango entre los 0,16 y los 0,25 euros, configurando un patrón de máximos descendentes y mínimos ascendentes.

De acuerdo con el analista Ali Martínez, un cierre por encima de los 0,19 euros podría detonar un impulso similar al que llevó el precio de DogeCoin de los 0,11 a los 0,26 euros a comienzos de año.

Dogecoin $DOGE consolidates in a triangle. Break $0.23 and a new bull rally begins! pic.twitter.com/nCuZLD7DuX — Ali (@ali_charts) August 31, 2025

Los indicadores técnicos refuerzan este escenario: El cruce del MACD en su gráfico de cuatro horas apunta a la entrada de nuevo impulso comprador, mientras que el soporte en los 0,18 euros se ha defendido con firmeza gracias a la media móvil exponencial de 200 días.

Además, el volumen de negociación ha repuntado un 21% por encima de la media semanal, una señal de que tanto minoristas como inversores institucionales se están posicionando ante una posible ruptura alcista.

El interés en Dogecoin aumenta: ¿Cuál será la siguiente memecoin en explotar?

El precio de Dogecoin no solo depende de patrones técnicos, también está sujeto a los cambios en la atención del mercado.

El token ha vuelto a la mira institucional tras conocerse los planes del abogado de Elon Musk, Alex Spiro para iniciar una tesorería valorada en 185 millones de euros en DOGE. Este movimiento busca consolidar las nuevas criptomonedas como activo de reserva dentro de estructuras corporativas.

Al mismo tiempo, alternativas como Maxi Doge MAXI +2.20% intentan abrirse espacio en el sector de las memecoins, apelando a la narrativa viral y a un modelo de recompensas a través de la comunidad.

Los interesados en aprender cómo comprar Maxi Doge pueden hacerlo a través de su exitosa preventa que ya ha recaudado más de 1,5 millones de euros . El token se encuentra actualmente a un precio de apenas 0,000255 euros, el cual aumentará en la siguiente ronda.