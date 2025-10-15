เขียวสวนตลาด! XRP และ AVAX พุ่งแรง 15% นำทัพตลาดคริปโตฟื้นตัว
ตลาดคริปโตกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากเผชิญกับสัปดาห์ที่ผันผวนที่สุดของปี 2025 โดย Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) สามารถกลับมายืนในแนวรับสำคัญได้อีกครั้ง ขณะที่ XRP และ Avalanche (AVAX) กลายเป็นดาวเด่นที่นำทัพการฟื้นตัว ด้วยราคาที่พุ่งขึ้นกว่า 15% ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมา และกระแสเงินทุนจากสถาบันที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์ Bitcoin ฟื้นตัวแรง! BlackRock ดันราคาเหนือ $125,000
Bitcoin แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าประทับใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน หลังจากตลาดปรับฐานอย่างรุนแรงในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยราคา BTC ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 125,000 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงไปแตะ 110,000 ดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญมาจากการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากในกองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ซึ่งการฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Bitcoin เผชิญสัปดาห์ที่ผันผวนและราคาดิ่งลง ก่อนจะดีดกลับมาได้สำเร็จ
กองทุน IBIT ของ BlackRock กำลังเข้าใกล้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่ระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่โดดเด่นในหมู่นักลงทุนสถาบัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค เช่นเดียวกับที่ MicroStrategy ยังคงเดินหน้าเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่ม อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท
ข้อมูลตลาดชี้ว่ามีการสะสมเหรียญจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) เพิ่มขึ้นถึง 8% ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้ถือระยะยาวกำลังใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อช่วงราคาปรับฐาน นอกจากนี้ ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ของ BTC ก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการในการเก็งกำไรที่กลับมาอีกครั้ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับราคาเหนือโซน 124,000–126,000 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายถัดไปที่ 135,000 ดอลลาร์ก็อาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูว่า ราคา Bitcoin จะสามารถผ่านแนวต้านสำคัญไปได้หรือไม่ เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก บทวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin โดยละเอียด
จับตา Ethereum หลัง BitMine ทุ่มซื้อล็อตใหญ่กว่า $838 ล้าน
Ethereum ซึ่งเคยร่วงลงอย่างหนักไปที่ 3,686 ดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดเทขาย ก็สามารถฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเข้าซื้อ ETH จำนวน 202,037 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 838 ล้านดอลลาร์โดย BitMine ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อ Ethereum โดยบริษัทมหาชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ราคา ETH ได้ทดสอบแนวรับสำคัญ หลังเผชิญแรงขายทำกำไร
การเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้ BitMine ถือครอง ETH รวมกว่า 3 ล้านเหรียญ ตอกย้ำสถานะการเป็นบริษัทที่มีคลัง Ethereum ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน Ethereum Foundation ก็ได้จัดตั้งทีมเพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นฐานที่สำคัญในระยะยาว แม้ว่าข้อมูล On-chain จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้งานรายวัน (Daily Active Addresses) ลดลง 12%
แต่อย่างไร ETH ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนสถาบัน โดยมีเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF กว่า 547 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพ ด้วยปัจจัยบวกเหล่านี้จึงทำให้ การคาดการณ์ราคา Ethereum มีแนวโน้มที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ ได้ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม กราฟทางเทคนิคยังคงแสดงให้เห็นว่า ETH อยู่ใต้เส้น Ichimoku cloud ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่บริเวณ 4,200–4,250 ดอลลาร์
XRP และ AVAX สองดาวเด่นนำตลาดคริปโตฟื้นตัว
ในรอบการฟื้นตัวนี้ XRP และ Avalanche (AVAX) ได้กลายเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน โดยแต่ละเหรียญมีราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 15% นับตั้งแต่ตลาดร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปัจจุบัน XRP ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 3.00 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนกำลังจับตาการตัดสินใจของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับกองทุน XRP Spot ETF หลายฉบับ ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคมนี้ ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า บริษัทชั้นนำได้ยื่นเอกสารใหม่เกี่ยวกับ XRP ETF เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแล้ว
นักวิเคราะห์จาก JPMorgan และ Bloomberg ประเมินว่าอาจมีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดได้ถึง 4-8 พันล้านดอลลาร์หากได้รับการอนุมัติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายฝ่ายมองว่ามีศักยภาพเติบโตสูง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางรายยังมองว่า XRP อาจกำลังสร้างฐานราคาเพื่อเข้าสู่รอบขาขึ้น ที่น่าจับตา
ในขณะเดียวกัน Avalanche (AVAX) ก็ได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันเช่นกัน โดยได้รับเงินลงทุนจาก SPAC มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ ทำให้ราคาเหรียญซื้อขายอยู่ในช่วง 21-23 ดอลลาร์ พร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง เช่น RSI และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่เป็นขาขึ้น ข้อมูลจาก Whale Alert ยังเผยให้เห็นธุรกรรมขนาดใหญ่กว่า 6 ล้านรายการในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมักเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจตามมา
ภาพรวมตลาดคริปโต: ความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วหรือยัง?
การฟื้นตัวของ Bitcoin, Ethereum, XRP และ Avalanche สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนอย่างหนัก เมื่อสภาพคล่องเริ่มกลับเข้าสู่ตลาด ไม่เพียงแต่สินทรัพย์ขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่ยังเห็นการหมุนเวียนของเงินทุนไปยังโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาพรวมตลาดจะดูเป็นบวก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจับตา โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ตลาดคริปโตกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องระมัดระวัง
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้สร้างความน่าสนใจให้กับโปรเจกต์ที่อยู่ในช่วงพรีเซล (Presale) ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรอรับผลตอบแทนจากการเติบโตของตลาดในระลอกถัดไป
$HYPER สร้างปรากฏการณ์! ระดมทุนทะลุ 22.3 ล้านใน 2 เดือน
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นเหรียญที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว หลังระดมทุนทะลุ 22.3 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแสการกลับมาคึกคักของตลาด Altcoin และโอกาสที่ Bitcoin จะทำสถิติใหม่
โดยเหรียญนี้ถูกพัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) ในฐานะ Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า สู่ระบบที่รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) รักษาความปลอดภัย
แพลตฟอร์มนี้แก้ปัญหาหลักของ Bitcoin เดิมทั้งด้านความช้า ค่าธรรมเนียม และข้อจำกัดในการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่นักพัฒนา Solana คุ้นเคย เช่น Rust SDK และ API ช่วยให้สามารถสร้าง Meme Coin, DeFi บน BTC, Micropayment รวมถึง GameFi/NFT ได้ทันที อีกทั้งยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อม BTC, ETH และ SOL โดยใช้ WBTC เพื่อเคลื่อนย้ายสินทรัพย์อย่างปลอดภัย
โครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสและการใช้งานจริงของเหรียญ $HYPER ทั้งในฐานะค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ทำให้โครงการนี้มีศักยภาพในการเติบโตในตลาด Altcoin โดยเฉพาะการเชื่อมโลกของ Bitcoin เข้ากับระบบ Web3 อย่างแท้จริง
