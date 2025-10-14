BTC $112,676.32 -2.14%
ETH $4,071.25 -2.25%
SOL $200.30 1.73%
PEPE $0.0000074 -1.44%
SHIB $0.000010 -0.87%
BNB $1,235.07 -6.53%
DOGE $0.20 -2.92%
XRP $2.51 -3.59%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin ล้มลุกคลุกคลาน หลังเจอแนวต้านหิน จะผ่านไปได้หรือไม่?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin เจอแนวต้านหินหลายตัว

Bitcoin (BTC) กลับมาเคลื่อนไหวอย่างน่าจับตาอีกครั้ง หลังจากที่สามารถฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ $114,000 ได้สำเร็จชั่วคราว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายนัก เมื่อราคา BTC กำลังเผชิญกับแรงกดดันและแนวต้านสำคัญหลายจุด นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่า BTC จะสามารถทะลุผ่านไปได้หรือไม่ หรือจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

วิเคราะห์สถานการณ์ราคา Bitcoin หลังฟื้นตัว

ในช่วงที่ผ่านมา ราคา BTC ได้เริ่มมีคลื่นการฟื้นตัว (recovery wave) หลังจากดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญที่ระดับ $110,000 โดยราคา BTC สามารถไต่ระดับกลับขึ้นมาเหนือแนวต้าน $112,500 และ $113,200 ได้สำเร็จ

การฟื้นตัวนี้แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ราคาทะลุผ่านระดับ 50% Fib retracement ของการปรับตัวลงครั้งใหญ่จากจุดสูงสุดที่ $123,750 สู่จุดต่ำสุดที่ $100,000 ได้ โดยแรงซื้อจากฝั่งกระทิงสามารถผลักดันราคาให้ขึ้นไปยืนเหนือโซน $114,000 ได้ แต่ถึงกระนั้น เส้นทางข้างหน้าก็ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคสำคัญที่รอทดสอบอยู่

กราฟราคา Bitcoin (BTCUSD) บน TradingView 14-10-2025
ที่มา: BTCUSD บน TradingView

BTC เผชิญแนวต้านสำคัญ! จับตา $116,000 และ $120,000

ในปัจจุบัน ราคา Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ $116,000 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (100 hourly Simple Moving Average) ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์กราฟรายชั่วโมงของคู่เทรด BTC/USD ยังพบว่ามีเส้นแนวโน้มขาลง (bearish trend line) ก่อตัวขึ้น พร้อมกับแนวต้านที่ระดับ $119,250

สำหรับแนวต้านระยะสั้นที่ต้องจับตาคือบริเวณ $115,000 และแนวต้านหลักแรกอยู่ที่ $116,000 หากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $118,150 ซึ่งตรงกับระดับ 76.4% Fib retracement ของการปรับตัวลงครั้งก่อนหน้า

หากราคา BTC สามารถปิดเหนือแนวต้าน $118,150 ได้สำเร็จ อาจเป็นสัญญาณบวกที่ส่งให้ราคาทะยานขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $119,250 และเส้น trend line ต่อไป และหากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ $120,000 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $122,500

แนวรับสำคัญของ BTC หากราคากลับตัวเป็นขาลง

ในทางกลับกัน หาก BTC ไม่สามารถทะลุแนวต้าน $115,000 ไปได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเริ่มปรับตัวลงอีกครั้ง โดยมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ $113,600 และแนวรับหลักที่สำคัญกว่าคือ $112,500

หากราคายังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับถัดไปจะอยู่ที่โซน $111,200 และแนวรับหลักสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในระยะสั้นคือ $110,000 ซึ่งหากราคาหลุดระดับนี้ไป อาจทำให้ BTC เข้าสู่ภาวะที่ยากลำบากในการฟื้นตัวกลับขึ้นมา

สัญญาณทางเทคนิคจากอินดิเคเตอร์รายชั่วโมงก็สนับสนุนมุมมองนี้เช่นกัน โดย MACD เริ่มแสดงโมเมนตัมในแดนลบมากขึ้น ขณะที่ RSI (Relative Strength Index) สำหรับ BTC/USD ก็ปรับตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่กำลังเพิ่มขึ้น

BTC ราคาร่วง แต่ Bitcoin Hyper ยังคงระดมทุนต่อเนื่อง

Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี 2025 หลังระดมทุนทะลุ $23.54M ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

Bitcoin Hyper

จุดเด่นของ HYPER คือการเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ออกแบบมาเพื่ออัปเกรด BTC จากการเป็นแค่สินทรัพย์เก็บมูลค่า ไปสู่ระบบที่รองรับการใช้งานจริงในโลก DeFi, dApps และเกมมีม

แพลตฟอร์มนี้รองรับธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่ถึง 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อคงความปลอดภัยสูงสุดก่อนเชื่อมกลับสู่เครือข่ายหลักของ BTC

นักพัฒนาสามารถสร้างโทเค็นใหม่บนเครือข่าย Bitcoin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi และเชื่อมต่อกับระบบ Solana ได้ผ่าน Rust SDK และ API ที่คุ้นเคย

นอกจากนี้ ระบบ Cross-Chain Bridge ยังเปิดให้โอนสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL ได้อย่างปลอดภัย โดยสินทรัพย์จะถูกแปลงเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานใน Layer-2 ก่อนแลกกลับได้ตลอดเวลา

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ราคา และดูคู่มือวิธีซื้อ HYPER พร้อมติดตามอัปเดตและกิจกรรมล่าสุดผ่าน X และ Telegram ของโปรเจกต์

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$23,538,796.02 Raised so far
$0.0115 → $0.013115

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
นักวิเคราะห์มอง Bitcoin ร่วงแรงกว่า 15% ก่อนดีดกลับ คือจุดรีเซ็ตตลาดครั้งใหญ่สู่รอบขาขึ้นใหม่
Bitcoin ล้มลุกคลุกคลาน หลังเจอแนวต้านหิน จะผ่านไปได้หรือไม่?
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2025
Bitcoin ลุ้นสัญญาณ Golden Cross! หลังสหรัฐฯ-จีน ตึงน้อยลง
MARA ช้อนซื้อ 400 BTC เสริมพอร์ตสถาบัน! Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 115,000 ดอลลาร์อีกครั้ง สัญญาณกระทิงเริ่มกลับมา
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2025

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,066,426,454,505
-7.23
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์มอง Bitcoin ร่วงแรงกว่า 15% ก่อนดีดกลับ คือจุดรีเซ็ตตลาดครั้งใหญ่สู่รอบขาขึ้นใหม่
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-14 11:43:31
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-14 09:56:30
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า