Ethereum

Ethereum ลุ้นทะลุ $5,000! ปัจจัยหนุนจาก BlackRock และอัปเกรดใหญ่

Ethereum
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด:
อัปเดตล่าสุด: 
วิเคราะห์ราคา Ethereum (ETH) หลังกองทุนสถาบันและ BlackRock เข้าซื้อ และการอัปเกรด Fusaka ที่อาจดันราคาพุ่งทะลุ $5,000

ราคา Ethereum (ETH) กลับมาเป็นที่จับตาของนักลงทุนอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 หลังดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนที่ $4,738 ก่อนจะมีการย่อตัวตามธรรมชาติลงมาซื้อขายที่ระดับ $4,373 ในปัจจุบัน การปรับตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงการพักฐานเพื่อไปต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $5,000 ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากความต้องการของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ นำโดย BlackRock และการอัปเกรดเครือข่ายครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง

กองทุนยักษ์ใหญ่แห่ซื้อ Ethereum! BlackRock นำทัพดันเม็ดเงินสะพัด

ความต้องการ Ethereum จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม โดยข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า Spot ETH ETF มีเม็ดเงินไหลออกเพียงวันเดียวตลอดทั้งเดือน ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมทะลุ 30,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว

ปัจจุบัน นักลงทุนสถาบัน, บริษัทที่ถือครองคริปโตในคลัง (Treasury Firms) และ Spot ETF ถือครอง Ethereum รวมกันมากกว่า 10% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด คิดเป็นจำนวนกว่า 12.47 ล้าน ETH โดยแบ่งเป็น Spot ETH ETF ถือครองประมาณ 6.81 ล้าน ETH และสถาบันต่างๆ ถืออีก 5.66 ล้าน ETH

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความต้องการจากสถาบัน ก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลอยู่บ้าง โดยล่าสุดมีรายงานว่า Ethereum ทำสถิติการถอน Validator ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันด้านการขายในระยะสั้น แม้ภาพรวมจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Bitmine, BlackRock และ VanEck ต่างก็กำลังเพิ่มสัดส่วนการถือครอง ETH อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Bit Digital ได้ประกาศเข้าซื้อ Ethereum เพิ่มเติม ทำให้ยอดถือครองรวมอยู่ที่ 150,244 ETH หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 652 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของ Ethereum

เจาะลึกอัปเกรด “Fusaka” และ Privacy Cluster เปลี่ยนอนาคต Ethereum

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา Ethereum คือการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในชื่อ “Fusaka Upgrade” ซึ่งมีกำหนดการในวันที่ 3 ธันวาคม 2025 การอัปเกรดนี้จะเพิ่มขีดจำกัด Gas Limit ของบล็อก จาก 45 ล้าน เป็น 150 ล้าน ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายสามารถรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นในแต่ละบล็อก ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัว (Scalability) และประสิทธิภาพการทำธุรกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกัน การอัปเกรดครั้งนี้ก็มีประเด็นที่น่าจับตา โดยมีรายงานว่า VanEck เตือนผู้ถือ ETH ที่ไม่ Staking อาจเสียเปรียบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม

พร้อมกันนี้ Ethereum Foundation ยังได้จัดตั้งทีม “Privacy Cluster” ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 47 คนในด้านบล็อกเชน, การเข้ารหัส และวิศวกรรม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

โดย Nicolas Consigny ผู้ประสานงานของมูลนิธิฯ กล่าวว่า “ปราสาทลอยฟ้าจะไม่มีประโยชน์อะไร หากประตูไม่มีตัวล็อก และใครๆ ก็มองทะลุกำแพงของคุณได้” ซึ่งนักลงทุนที่สนใจสามารถเจาะลึกแผนงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ Ethereum Foundation เดินหน้ายกระดับความเป็นส่วนตัว ผ่านการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ได้

วิเคราะห์ราคา Ethereum: นักวิเคราะห์ชี้เป้า $5,500 ไม่ไกลเกินเอื้อม

ในเชิงเทคนิค ราคา Ethereum กำลังซื้อขายอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ $4,300 หลังจากการย่อตัวล่าสุด ซึ่งช่วยลดความร้อนแรงของดัชนีทางเทคนิคลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งเป็นโซนกลางระหว่าง Overbought และ Oversold ในขณะที่ MACD ยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ชี้ว่าแม้ ETH จะพักฐานหลังเจอแรงขายระยะสั้น แต่ข้อมูล On-chain ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีความสำคัญในโลกดิจิทัล 10-10-2025

Mark Newton หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคระดับโลกของ Fundstrat Global Advisors ได้ให้ความเห็นว่าการย่อตัวของราคาเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นเรื่องปกติหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เขายังคาดการณ์ต่อไปว่าราคา ETH มีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปถึง $5,500 ได้ภายในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุน

ด้วยแนวโน้มที่แข็งแกร่งของ Ethereum จึงทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ควบคู่กันไป ซึ่งการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
