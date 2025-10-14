BTC $110,947.69 -3.84%
MicroStrategy ช้อนเพิ่ม! ทุ่ม 27 ล้านดอลลาร์ซื้อ Bitcoin ก่อนตลาดพัง

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Michael Saylor และโลโก้ Bitcoin ท่ามกลางกราฟตลาดขาลง

ล่าสุด MicroStrategy บริษัทของ Michael Saylor ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้ง ด้วยการเข้าซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มเติมมูลค่า 27.2 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ตลาดคริปโตจะเผชิญกับการเทขายครั้งใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน Bitcoin ของเขา แม้ตลาดจะมีความผันผวนสูงก็ตาม

การเคลื่อนไหวของ Saylor สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของสถาบันอื่น ๆ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ MARA Holdings ซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุนให้ราคากลับมายืนเหนือระดับสำคัญได้

เจาะลึกการเข้าซื้อ Bitcoin ของ Michael Saylor สวนกระแสตลาด

ตามรายงานล่าสุด Strategy บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Michael Saylor ได้เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 220 BTC คิดเป็นมูลค่า 27.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 12 ตุลาคม ที่ราคาเฉลี่ยสูงถึง 123,561 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

ช่วงเวลาของการเข้าซื้อครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ ‘Crypto Meltdown’ ในวันศุกร์ ซึ่งตลาดคริปโตโดยรวมสูญเสียมูลค่าไปกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า 10% หลุดระดับ 110,000 ดอลลาร์ หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรกับจีน 100% ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ทั่วทั้งตลาด ซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงสัปดาห์ที่ Bitcoin เผชิญความผันผวนอย่างหนัก ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง

การตัดสินใจเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมของ Michael Saylor ก่อนตลาดจะร่วงหนัก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนระยะสั้น โดยเงินทุนที่ใช้ในการซื้อครั้งนี้มาจากโปรแกรม ATM equity ของบริษัท ได้แก่ STRF, STRK และ STRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ในภาพรวมทางเทคนิค ราคา Bitcoin กำลังทดสอบสัญญาณ Golden Cross ซึ่งเป็นสัญญาณบวกในอดีตที่นักลงทุนจับตา แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าก็ตาม

ภาพรวมพอร์ต Bitcoin ของ Strategy และผลกระทบจากตลาดขาลง

ปัจจุบัน Strategy (MSTR) ซึ่งจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ถือเป็นบริษัทมหาชนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก โดยล่าสุดบริษัทมี Bitcoin ในคลังจำนวนมหาศาลถึง 640,250 BTC คิดเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบันประมาณ 73,690 ล้านดอลลาร์

แม้การเข้าซื้อครั้งล่าสุดจะอยู่ในช่วงราคาสูง แต่ต้นทุนเฉลี่ยในการถือครอง Bitcoin ทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่เพียง 74,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญเท่านั้น โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อรวมทั้งสิ้น 47,380 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าพอร์ตการลงทุนใน Bitcoin ของบริษัทยังคงมีกำไรมหาศาลในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หลังจากการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด ราคา Bitcoin ก็ต้องเผชิญกับแนวต้านสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตามองว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่

เหตุการณ์ตลาดร่วงในวันศุกร์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังลุกลามไปยังตลาด Altcoin ด้วย โดยเหรียญชั้นนำอย่าง Ethereum (ETH) และ Solana (SOL) มีราคาลดลงระหว่าง 15% ถึง 30% อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ของ Strategy ยังคงแน่วแน่ในการใช้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองหลักเพียงหนึ่งเดียวของบริษัท ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อราชาแห่งคริปโตเคอร์เรนซี

แม้ตลาด Altcoin จะเผชิญกับความผันผวน แต่สถานการณ์เช่นนี้ก็อาจเป็นโอกาสให้นักลงทุนได้พิจารณา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 ซึ่งอาจมีศักยภาพเติบโตสูงเมื่อตลาดกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจภาพรวมและทิศทางในอนาคต สามารถศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin อย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้

นอกเหนือจากเหรียญกระแสหลักแล้ว ตลาดคริปโตยังเต็มไปด้วยโอกาสจากโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหรียญ Presale ที่มีอนาคตและน่าจับตามอง ซึ่งมักจะดึงดูดนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงในช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์

