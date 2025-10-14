วาฬแห่ชอร์ต! XRP ส่อร่วงหนัก จับตาถ้อยแถลง Powell
ตลาดคริปโตกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากที่ฟื้นตัวได้ไม่นาน ล่าสุดราคาเหรียญชั้นนำต่างพากันปรับตัวลงเป็นสีแดง นำโดย Bitcoin (-2.62%) และ Ethereum (-3.68%) แต่ที่น่าจับตาคือการเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬที่เริ่มเปิดสถานะ Short กับเหรียญ XRP อย่างหนักหน่วง กดดันให้ราคาร่วงลงกว่า 4.17% ท่ามกลางความกังวลก่อนการแถลงนโยบายสำคัญของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอาจเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางตลาดในระยะสั้น
วิเคราะห์สาเหตุ: ทำไมวาฬถึง Short เหรียญ XRP?
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่ากังวลของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่กำลังเดิมพันว่าราคาเหรียญ XRP จะปรับตัวลดลง โดยพวกเขาได้เริ่มเปิดสถานะ Short (การยืมเหรียญมาขายเพื่อรอซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นในทิศทางราคาของ XRP ในระยะสั้น และไม่ได้เกิดขึ้นกับ XRP เพียงเหรียญเดียว แต่ยังรวมถึง Dogecoin (DOGE) ด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวของเหรียญเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของตลาด Altcoin ถึงแม้ว่าหลายเหรียญมีศักยภาพสูง ในภาพรวม
สถานการณ์นี้ตอกย้ำความเปราะบางของตลาดในปัจจุบัน หลังจากที่ราคาเหรียญส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถยืนระยะได้นาน โดยราคา XRP ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ร่วงลง 4.17% มาอยู่ที่ประมาณ $2.48 ซึ่งน่าสนใจว่าในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวก่อนหน้านี้ XRP กลับไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควร แต่กลับเป็นผู้รับผลกระทบเต็มๆ ในช่วงขาลงรอบล่าสุด ขณะที่เหรียญอื่นอย่าง BNB ก็ดิ่งลงหนักถึง 10.26% สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนสูงในปัจจุบัน นักลงทุนจำนวนมากก็ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนระยะยาว ซึ่งการวิเคราะห์และคัดเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งในอนาคต
จับตา Jerome Powell! ถ้อยแถลงชี้ชะตาตลาดและราคา XRP
ปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดและเป็นสาเหตุให้เหล่าวาฬเลือกที่จะ Short เหรียญ XRP คือการรอฟังสุนทรพจน์ครั้งสำคัญของ Jerome Powell ประธาน Fed ซึ่งจะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย โดยถ้อยแถลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังมีความขัดแย้งด้านภาษีศุลกากรกับจีน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างจับจ้องว่า Powell จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไร หากมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ก็อาจช่วยพยุงราคา XRP และตลาดคริปโตโดยรวมให้มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หาก Fed ตัดสินใจเลื่อนการลดดอกเบี้ยออกไป ก็อาจยิ่งซ้ำเติมวิกฤตในตลาดคริปโตให้รุนแรงขึ้น ความไม่แน่นอนนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนรายใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวังและมองว่าราคา XRP มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง
Snorter Token เหรียญทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุน XRP
XRP ยังคงเป็นที่จับตาในตลาดคริปโต แต่ล่าสุด Snorter Token ($SNORT) ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มเหรียญมีมและ Telegram Bot โดยระดมทุนช่วง Presale ได้ถึง 4.7 ล้านดอลลาร์ Snorter Bot เป็นระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย Degen ให้สามารถเทรดได้อย่างรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำ มีฟีเจอร์ครบครัน เช่น Swap, Snipe, Stop-loss, Copy-trade และการติดตามพอร์ต ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน Telegram โดยไม่ต้องเปิดเว็บหรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยก
$SNORT เป็นโทเค็นหลักของระบบ รองรับทั้งเครือข่าย Solana และ Ethereum และกำลังขยายไปยัง BNB, Polygon, และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการใช้งานแบบ Cross-chain จุดเด่นของ Snorter Bot คือการนำ Utility มาใช้จริงในยุคเหรียญมีม ช่วยให้นักลงทุนสามารถ Snipe เหรียญมีมใหม่ๆ ตั้ง Stop-loss, ใช้ Limit Orders และ Copy Trading ได้อย่างสะดวก พร้อมฟีเจอร์ป้องกันความเสี่ยงจาก Rug Pulls หรือ Honeypot Transactions ซึ่งแก้ปัญหาให้กับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสก่อนใคร โดยเฉพาะผู้ที่สนใจลงทุนใน เหรียญคริปโตเปิดตัวใหม่ที่มีศักยภาพ
การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพของ Altcoin ที่ผสมผสานความสนุกของเหรียญมีมเข้ากับโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ผู้ถือ $SNORT ยังได้รับประโยชน์จากอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าโครงการ Meme Bot อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันผู้ถือ $SNORT จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 0.85% ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ถือเหรียญระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ Staking ยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรกของ Presale โดยมี APY อยู่ในช่วง 120-170% ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่มองหาเหรียญใหม่ที่มีการใช้งานจริงและให้ผลตอบแทน.
ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์ Snorter Token อย่างมั่นใจ สามารถพิจารณา บทวิเคราะห์/รีวิว Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อยืนยันแนวทางของคุณ
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: