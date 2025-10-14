BTC $113,361.44 -1.98%
ETH $4,125.21 -3.08%
SOL $204.08 -1.85%
PEPE $0.0000075 -4.87%
SHIB $0.000010 -4.30%
BNB $1,224.38 -4.01%
DOGE $0.20 -5.43%
XRP $2.52 -4.29%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

วาฬแห่ชอร์ต! XRP ส่อร่วงหนัก จับตาถ้อยแถลง Powell

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
วาฬคริปโตกำลังกดราคาเหรียญ XRP ให้ต่ำลง ท่ามกลางตลาดขาลง

ตลาดคริปโตกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง หลังจากที่ฟื้นตัวได้ไม่นาน ล่าสุดราคาเหรียญชั้นนำต่างพากันปรับตัวลงเป็นสีแดง นำโดย Bitcoin (-2.62%) และ Ethereum (-3.68%) แต่ที่น่าจับตาคือการเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬที่เริ่มเปิดสถานะ Short กับเหรียญ XRP อย่างหนักหน่วง กดดันให้ราคาร่วงลงกว่า 4.17% ท่ามกลางความกังวลก่อนการแถลงนโยบายสำคัญของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งอาจเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางตลาดในระยะสั้น

วิเคราะห์สาเหตุ: ทำไมวาฬถึง Short เหรียญ XRP?

ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่ากังวลของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่กำลังเดิมพันว่าราคาเหรียญ XRP จะปรับตัวลดลง โดยพวกเขาได้เริ่มเปิดสถานะ Short (การยืมเหรียญมาขายเพื่อรอซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นในทิศทางราคาของ XRP ในระยะสั้น และไม่ได้เกิดขึ้นกับ XRP เพียงเหรียญเดียว แต่ยังรวมถึง Dogecoin (DOGE) ด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวของเหรียญเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของตลาด Altcoin ถึงแม้ว่าหลายเหรียญมีศักยภาพสูง ในภาพรวม

สถานการณ์นี้ตอกย้ำความเปราะบางของตลาดในปัจจุบัน หลังจากที่ราคาเหรียญส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถยืนระยะได้นาน โดยราคา XRP ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ร่วงลง 4.17% มาอยู่ที่ประมาณ $2.48 ซึ่งน่าสนใจว่าในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวก่อนหน้านี้ XRP กลับไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควร แต่กลับเป็นผู้รับผลกระทบเต็มๆ ในช่วงขาลงรอบล่าสุด ขณะที่เหรียญอื่นอย่าง BNB ก็ดิ่งลงหนักถึง 10.26% สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงผันผวนสูง

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนสูงในปัจจุบัน นักลงทุนจำนวนมากก็ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนระยะยาว ซึ่งการวิเคราะห์และคัดเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งในอนาคต

จับตา Jerome Powell! ถ้อยแถลงชี้ชะตาตลาดและราคา XRP

ปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดและเป็นสาเหตุให้เหล่าวาฬเลือกที่จะ Short เหรียญ XRP คือการรอฟังสุนทรพจน์ครั้งสำคัญของ Jerome Powell ประธาน Fed ซึ่งจะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย โดยถ้อยแถลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังมีความขัดแย้งด้านภาษีศุลกากรกับจีน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างจับจ้องว่า Powell จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไร หากมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ก็อาจช่วยพยุงราคา XRP และตลาดคริปโตโดยรวมให้มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หาก Fed ตัดสินใจเลื่อนการลดดอกเบี้ยออกไป ก็อาจยิ่งซ้ำเติมวิกฤตในตลาดคริปโตให้รุนแรงขึ้น ความไม่แน่นอนนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนรายใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวังและมองว่าราคา XRP มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง

Snorter Token เหรียญทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุน XRP

XRP ยังคงเป็นที่จับตาในตลาดคริปโต แต่ล่าสุด Snorter Token ($SNORT) ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มเหรียญมีมและ Telegram Bot โดยระดมทุนช่วง Presale ได้ถึง 4.7 ล้านดอลลาร์ Snorter Bot เป็นระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย Degen ให้สามารถเทรดได้อย่างรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำ มีฟีเจอร์ครบครัน เช่น Swap, Snipe, Stop-loss, Copy-trade และการติดตามพอร์ต ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน Telegram โดยไม่ต้องเปิดเว็บหรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยก

อินโฟกราฟิกแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin Layer 1 และ Layer 2 Solutions 14-10-2025

$SNORT เป็นโทเค็นหลักของระบบ รองรับทั้งเครือข่าย Solana และ Ethereum และกำลังขยายไปยัง BNB, Polygon, และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการใช้งานแบบ Cross-chain จุดเด่นของ Snorter Bot คือการนำ Utility มาใช้จริงในยุคเหรียญมีม ช่วยให้นักลงทุนสามารถ Snipe เหรียญมีมใหม่ๆ ตั้ง Stop-loss, ใช้ Limit Orders และ Copy Trading ได้อย่างสะดวก พร้อมฟีเจอร์ป้องกันความเสี่ยงจาก Rug Pulls หรือ Honeypot Transactions ซึ่งแก้ปัญหาให้กับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโอกาสก่อนใคร โดยเฉพาะผู้ที่สนใจลงทุนใน เหรียญคริปโตเปิดตัวใหม่ที่มีศักยภาพ

การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพของ Altcoin ที่ผสมผสานความสนุกของเหรียญมีมเข้ากับโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ผู้ถือ $SNORT ยังได้รับประโยชน์จากอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าโครงการ Meme Bot อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันผู้ถือ $SNORT จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 0.85% ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ถือเหรียญระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ Staking ยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรกของ Presale โดยมี APY อยู่ในช่วง 120-170% ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่มองหาเหรียญใหม่ที่มีการใช้งานจริงและให้ผลตอบแทน.

ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์ Snorter Token อย่างมั่นใจ สามารถพิจารณา บทวิเคราะห์/รีวิว Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อยืนยันแนวทางของคุณ

พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

SNORT
+15%
$4,702,234.81 Raised so far
$0.0935 → $0.1079

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Snorter Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,048,664,094,803
-7.64
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
BNB ที่ Binance เคยบริจาค มูลค่าพุ่งเป็น $39M แต่มอลตายังเมิน!
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-14 21:07:58
XRP ข่าวล่าสุด
MicroStrategy ช้อนเพิ่ม! ทุ่ม 27 ล้านดอลลาร์ซื้อ Bitcoin ก่อนตลาดพัง
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-14 18:50:14
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า