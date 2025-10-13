มาแล้วยุคใหม่! 21Shares ยื่นเอกสาร XRP ETF จ่ออนุมัติเร็วขึ้น
การแข่งขันเพื่อเปิดตัว Spot XRP ETF กองแรกได้เข้าสู่ช่วงตัดสินแล้ว แม้ว่าตลาดคริปโตโดยรวมจะเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง นำโดย 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Grayscale และ Canary Capital ได้ยื่นเอกสารแก้ไข S-1/A สำหรับการจัดตั้งกองทุน XRP ETF ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจปูทางไปสู่การอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นนั้นมีรายงานว่า XRP กำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบท่ามกลางแรงเทขาย ซึ่งทำให้นักลงทุนยิ่งจับตาปัจจัยบวกจาก ETF มากขึ้น
ในบรรดาผู้ยื่นเอกสารทั้งหมด การเคลื่อนไหวของ 21Shares ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเอกสารล่าสุดได้ระบุรายละเอียดว่ากองทุน XRP ETF ที่เสนอนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามราคาของ XRP โดยอ้างอิงจากดัชนี CME CF XRP-Dollar Reference Rate (XRPUSD_NY) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักลงทุนสถาบัน
นอกจากนี้ มุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ XRP ก็เริ่มปรากฏมากขึ้น โดยมีบทวิเคราะห์จาก AI คาดการณ์ว่า XRP อาจฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง ซึ่งสอดรับกับความคาดหวังของนักลงทุนที่กำลังรอข่าวดีเรื่อง ETF
โครงสร้างของกองทุนจะจัดตั้งในรูปแบบ Delaware trust และจะถือครองเหรียญ XRP จริงในบริการ Cold Storage กับ Coinbase Custody Trust Company ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ โดยหุ้นของกองทุนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนใน XRP ผ่านบัญชีโบรกเกอร์ปกติได้
เอกสารยังยืนยันอีกว่ากองทุน XRP ETF นี้จะเป็นการลงทุนแบบ Passive กล่าวคือจะไม่มีการใช้เลเวอเรจหรือตราสารอนุพันธ์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงและไม่ได้รับการคุ้มครองจาก FDIC หรือกฎหมาย Investment Company Act
กฎใหม่ SEC อาจปูทางอนุมัติ XRP ETF เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ปัจจัยสำคัญที่สร้างความหวังให้กับวงการคือการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ SEC เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติ ETF ได้อย่างมาก เป็นครั้งแรกที่มาตรฐานการจดทะเบียน ETF ทั่วไปฉบับใหม่ของ SEC อนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์อย่าง Nasdaq, Cboe และ NYSE สามารถลิสต์ Spot Crypto ETF ได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายกรณีแยกต่างหากเหมือนในอดีต
จากเดิมที่กระบวนการพิจารณาอาจใช้เวลานานกว่า 240 วัน กฎใหม่นี้อาจลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 60–75 วัน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้ออกกองทุนที่รอคอยอยู่ นักวิเคราะห์คริปโตอย่าง Diana ได้แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า การที่ 21Shares และ Canary ได้แก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ เช่น การระบุขั้นตอนการดูแลสินทรัพย์และการไถ่ถอนที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการสอดส่องดูแลที่เข้มแข็งขึ้นนั้น เป็นเหมือน “การเก็บกวาดรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนการเปิดตัวจริง”
หาก SEC ดำเนินการตามแนวทางปัจจุบัน กองทุน XRP ETF อาจได้เปิดตัวในเร็วๆ นี้ โดยคาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2026 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ เนื่องจาก SEC อาจชะลอการตัดสินใจจากปัจจัยด้านการเมืองหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดได้
ด้วยศักยภาพที่กล่าวมานี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่า XRP เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ซึ่งอาจได้รับอานิสงส์โดยตรงหาก ETF ได้รับการอนุมัติ
ด้วยเหตุนี้ การอนุมัติ ETF จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพของ XRP ในระยะยาว ซึ่งมีบทวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หาก XRP มีมูลค่าตลาดเทียบเท่า Bitcoin ราคาอาจพุ่งสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันผ่านผลิตภัณฑ์ ETF นั่นเอง