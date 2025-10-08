BTC $122,963.91 -1.28%
ETH ร่วงเบา ๆ รับแรงขาย หลังลุยไม่ผ่าน $4,800

Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

โลโก้คริสตัล Ethereum ส่องสว่างท่ามกลางกราฟแดงที่น่ากลัว 08-10-2025

ราคา Ethereum (ETH) กำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญ หลังจากที่พยายามฝ่าแนวต้านที่ระดับ $4,800 แต่ไม่สำเร็จ ส่งผลให้ราคาย่อตัวลงกว่า 3% ในวันอังคารที่ผ่านมา การปรับฐานครั้งนี้ทำให้ Ethereum ต้องกลับมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $4,400 ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดทิศทางราคาในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแรงกดดันจากการขาย ยังมีสัญญาณบวกในระยะยาวที่น่าจับตา โดยเฉพาะปริมาณเหรียญบน Exchange ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ETH ย่อลึกแต่ยังไม่จบเกม! จับตาสัญญาณเทคนิคขาขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคา Ethereum ชะลอตัวลงในสัปดาห์นี้ หลังจากพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ $4,759 แต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน $4,800 ได้ ทำให้เกิดแรงเทขายกดดันราคาให้ร่วงลงมาต่ำกว่า $4,500 การปรับตัวลงครั้งนี้ยังเป็นการหลุดแนวรับสำคัญหลายระดับ ตั้งแต่ $4,620, $4,600 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend Line) ที่ $4,560

สัญลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล ETH ที่มีชื่อเสียง 08-10-2025

สัญญาณทางเทคนิคบนกราฟ 4 ชั่วโมงยังแสดงให้เห็นถึง Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังลง แม้ว่า Bitcoin จะทำสถิติสูงสุดใหม่ไปก่อนหน้านี้ แต่ Ethereum กลับไม่สามารถรักษาระดับโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ ข้อมูลตลาดเผยให้เห็นสัญญาณที่ขัดแย้งกัน โดย Spot Cumulative Volume Delta (CVD) แสดงแรงขายสุทธิจากนักเทรดในตลาด Spot อย่างชัดเจน แต่ในทางกลับกัน Futures Open Interest และ Futures CVD ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งชี้ว่านักเทรดในตลาดฟิวเจอร์สยังคงคาดหวังความผันผวนและเตรียมพร้อมสำหรับทิศทางราคาในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ราคา Ethereum ยังไม่พุ่งทะยาน ซึ่งอาจให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ราคา Ethereum ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,550 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (100-hourly SMA) โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ $4,440 ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัว แนวรับสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือโซน $4,400 – $4,420 หากราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ อาจเป็นการยกเลิกภาพขาลงและกลับไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง แต่หากหลุดแนวรับนี้ไป อาจเห็นการปรับฐานต่อไปยัง $4,250 หรือ $4,100

ETH ถูกดูดออกจาก Exchange ต่อเนื่อง! หนุนแนวโน้มราคาพุ่ง

แม้ว่าราคา Ethereum ในระยะสั้นจะเผชิญกับแรงกดดัน แต่ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวยังคงมีสัญญาณบวกที่น่าสนใจ โดยข้อมูลจาก CryptoQuant เผยว่าปริมาณเหรียญ ETH ที่สำรองไว้บน Exchange ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 16.1 ล้าน ETH ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่า 25% นับตั้งแต่ปี 2022 แนวโน้มนี้สะท้อนถึงแรงกดดันในการขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมีการเคลื่อนย้ายเหรียญออกจาก Exchange ไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัว (Self-custody) และนำไป Staking มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การ Staking ก็มีความสำคัญมากขึ้น โดยล่าสุด VanEck ได้ออกมาเตือนผู้ถือเหรียญ Ethereum ที่ไม่ Staking ว่าอาจเสียเปรียบในระยะยาวหลังการอัปเกรดครั้งสำคัญ

สัญลักษณ์ของสกุลเงินดิจิทัล ETH ที่เป็นที่นิยม 08-10-2025

การไหลออกของ Ethereum จาก Exchange (Net Exchange Flows) ที่ยังคงติดลบอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดอุปทานหมุนเวียนในตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงิน M2 ของสหรัฐฯ ที่แตะระดับ 22.2 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ XWIN Research ซึ่งส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 130% ตั้งแต่ปี 2022 แต่ราคา Ethereum กลับเพิ่มขึ้นเพียง 15% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่า ETH ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก มุมมองนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์ โดย Claude AI คาดการณ์ว่าตลาดคริปโตอาจทำสถิติใหม่ได้ในปี 2025 หากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า การทดสอบแนวต้าน $4,700 – $4,800 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สี่แล้ว หาก Ethereum สามารถทะลุและยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างมั่นคง จะเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่งสำหรับทิศทางราคาในอนาคต นักลงทุนจึงต้องจับตาดูว่าแรงซื้อจะสามารถกลับมาผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านสำคัญนี้ไปได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหากปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งต่อเนื่อง ราคา Ethereum ก็มีศักยภาพแตะ $10,000 ได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง

MAXI มาเหนือ! เหรียญมีมสายเทรด ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก

Maxi Doge (MAXI) เหรียญมีมบน Ethereum สร้างกระแสแรงด้วยยอดระดมทุนกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์ในช่วง Presale ภายในไม่กี่สัปดาห์ โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ “เหรียญมีมสายกล้าม” ที่เน้นวัฒนธรรมนักเทรดและกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานโดยไม่มีการขายล่วงหน้า เพิ่มความเท่าเทียมให้ผู้ใช้งาน ขณะเดียวกัน โครงการยังโปร่งใสด้วย Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบ และมีบริษัทจดทะเบียนรองรับ

Maxi Doge เหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum

นอกจากนี้ MAXI ยังเตรียมขยายการใช้งานจริงผ่านการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading พร้อมมอบผลตอบแทนจากการ Staking สูงถึง 150–250% APY สำหรับผู้ลงทุนช่วงแรก ด้วย Tokenomics ที่ออกแบบอย่างรอบคอบและ Hard Cap ที่ 15.7 ล้านดอลลาร์ โครงการนี้จึงถูกจับตามองในฐานะเหรียญมีมที่มีศักยภาพเติบโตระยะยาว ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวในตลาดคริปโต

ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Maxi Doge ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge แล้วเชื่อมต่อกับผู้ใช้จริงใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+4%
$2,841,683.87 Raised so far
$0.00025 → $0.000261

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

Pattada Lertwattana
Crypto Writer
