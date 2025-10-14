Peter Brandt กลับลำ! ชี้กราฟ XRP ระยะยาวสวยกว่าที่เคย
Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนานได้เปลี่ยนมุมมองต่อ XRP อย่างน่าสนใจ โดยหันมาเป็นกระทิงเต็มตัวหลังจากที่เคยแสดงท่าทีเป็นหมีในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ XRP กำลังฟื้นตัวจากภาวะตลาดตกต่ำครั้งล่าสุด ซึ่งกดดันราคาลงไปแตะ 1.57 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยบทวิเคราะห์ล่าสุดของ Brandt ชี้ว่า XRP อาจกำลังเข้าสู่ช่วง Breakout ครั้งสำคัญในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายสำนักให้ความสนใจ
วิเคราะห์กราฟ XRP ในอดีต: สัญญาณกระทิงจาก Peter Brandt
Peter Brandt ได้แชร์กราฟราคารายสัปดาห์ของ XRP ที่ครอบคลุมข้อมูลยาวนานกว่าทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2025 ซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจ โดยกราฟแสดงให้เห็นว่าราคา XRP มักจะเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ (Triangle-shaped formations) เป็นเวลาหลายปี ก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง
ข้อมูลในอดีตชี้ชัดว่า XRP มักใช้เวลาหลายปีในการสะสมพลังในลักษณะ Sideways ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2014 ถึง 2017 ราคา XRP ได้เคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle) ก่อนที่จะทะลุแนวต้านในเดือนมีนาคม 2017 และพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 3.31 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2018
หลังจากนั้น XRP ก็เข้าสู่ช่วงสะสมพลังอีกครั้งเป็นเวลานาน โดยค่อยๆ สร้างฐานราคาที่สูงขึ้น (Higher Lows) และก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมล่าสุด ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากราคาร่วงลงจากจุดสูงสุด 3.31 ดอลลาร์ และกินเวลานานถึง 6 ปี ก่อนที่จะเกิดการ Breakout ทะลุกรอบบนของสามเหลี่ยมได้สำเร็จในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
นอกจากนี้ บทวิเคราะห์บางส่วนยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่น่าทึ่ง โดยมีการประเมินว่าหาก XRP มีมูลค่าตลาดเทียบเท่า Bitcoin ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกในระยะยาว
เงื่อนไขสำคัญสู่ขาขึ้นรอบใหม่ของ XRP
หลังจากการ Breakout ราคา XRP ได้เข้าสู่ช่วงพักตัวในรูปแบบช่องคู่ขนาน (Parallel Channel) และการร่วงลงของตลาดล่าสุดได้ทำให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับของช่องสัญญาณนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดสร้างฐานเพื่อดีดตัวขึ้นต่อไป ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.55 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 3.6 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในเดือนกรกฎาคม 2025
อย่างไรก็ตาม Brandt ตั้งข้อสังเกตว่า XRP ยังขาดแรงส่งที่แข็งแกร่ง โดยค่า Average Directional Index (ADX) อยู่ที่ประมาณ 21.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่กำลังก่อตัวมากกว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งแล้ว ดังนั้น XRP อาจต้องใช้เวลาในการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือทดสอบแนวรับอีกครั้งเพื่อสร้างโมเมนตัม ขณะเดียวกัน การที่XRP เคลื่อนไหวในกรอบแคบก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์จับตาอยู่ ถึงแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายของวาฬในระยะสั้นก็ตาม
สำหรับเงื่อนไขสำคัญในฝั่งกระทิงคือ ราคา XRP ต้องยืนเหนือโซน Breakout ที่ช่วง 0.8 ถึง 1.5 ดอลลาร์ให้ได้ และการปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์เหนือ 3 ดอลลาร์จะเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งและเปิดประตูสู่ขาขึ้นรอบใหม่ แต่หากราคากลับหลุดแนวรับสำคัญลงไป ก็อาจย่อตัวกลับไปที่โซน 1 ดอลลาร์อีกครั้ง การกลับลำของ Brandt จากมุมมองหมีมาเป็นกระทิงในระยะยาว ถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน XRP
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดขาขึ้นรอบใหม่คือความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุน Spot ETF ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทชั้นนำได้ยื่นเอกสาร XRP ETF ใหม่ต่อ SEC แล้ว และอาจได้รับการอนุมัติเร็วขึ้น ซึ่งหากสำเร็จก็จะช่วยเพิ่มแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันได้อย่างมีนัยสำคัญ
