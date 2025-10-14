トム・リー氏、市場下落を「健全なリセット」と分析
イーサリアム（ETH）の財務管理会社であるBitMineのトム・リー会長は10日、市場の急落について「健全なリセット」であるとの見解を示した。
リー氏はCNBCのインタビューで、この下落が2025年4月の安値から36%上昇した後の調整局面であると指摘した。
さらに、CBOEボラティリティ指数（VIX）が日中に29%も急騰したことに触れた。
これは過去の市場変動の中でも上位1%に入る極端な動きであり、1日の変動幅としては51番目の大きさだったと強調した。
BitMine、下落を好機と捉えETHを追加取得
BitMineはイーサリアム（ETH）の総供給量の2%以上を保有しており、リー氏がその指揮を執っている。
同社はこの下落局面を活用し、27,256 ETH（約4億8000万ドル／約734億4000万円相当）を追加で取得した。
この動きは、イーサリアム発行総量の5%を取得するという同社の戦略をさらに強化するものだ。
今回の市場調整は、持続的な利益確定の動きに加え、関税に関する発表などの外部要因が投資家心理を悪化させたことが背景にあるとみられている。
リー氏は、市場の構造的な変化がない限り、このような調整は歴史的にその後の上昇相場の前触れとなると述べた。
今回の暴落でBitMineは約19億ドル（約2907億円）の未実現損失を計上したが、リー氏は将来の収益性を理由に「絶好の購入機会」と強調した。
イーサリアムの長期的な成長への確信
リー氏の分析は、イーサリアムが長期的な「スーパーサイクル」にあるという見方と一致する。
この理論では、機関投資家の採用拡大やトークン化金融の普及により、ETH価格が6万ドル（約918万円）に到達する可能性が示唆されている。
BitMineは暴落後、追跡対象ウォレット全体で78,824 ETHを取得。
調整局面が戦略的なエントリーポイントになるというリー氏の見解を裏付けた。
短期的には10月13日まで売りが続く可能性を指摘しつつも、恐怖に煽られた下落は高確率で反発局面を生むと述べた。
市場全体に波及するETHの動き
今回の市場の混乱は、暗号資産（仮想通貨）市場全体で190億ドル（約2兆9070億円）規模の清算が発生したタイミングと重なる。
リー氏は、ETHのスマートコントラクト分野における優位性や開発者エコシステムなどの独自のファンダメンタルズが、市場の回復力を支える鍵になると指摘。
ETHの動きは他のアルトコインの相場にも大きな影響を与える可能性があるとした。
市場が不安定な局面にあるなか、BitMineの強気姿勢と大型購入は、機関投資家の信頼感と市場構造の強さを浮き彫りにしている。