ビットコイン最高値更新｜急騰の背景と今後の価格見通しを分析

暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 最終更新日: 10月 7, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

ビットコイン（BTC）は6日、一時12万5000ドルを突破し、過去最高値を更新した。24時間の取引高は500億ドル規模に拡大し、市場は強い上昇圧力に包まれた。

ショート清算と政府シャットダウンがビットコイン価格押し上げ

今回のビットコイン最高値更新の主因は、相場の上昇に伴うショートポジションの大量清算だ。

デリバティブデータサイトCoinGlassによると、過去24時間で2億ドル超のBTCショートが強制決済され、そのうち約1億ドルはわずか1時間以内に清算された。これにより、レバレッジ取引による価格の連鎖的な押し上げが発生した。

アナリストらは、こうした清算イベントが短期的なボラティリティを高める一方で、中長期的なトレンド形成を後押しする傾向があると指摘している。

また、マクロ経済の不確実性も、ビットコインへの資金流入を後押ししている。

10月1日から続く米連邦政府のシャットダウンが投資家心理に影を落とし、ビットコインが価値の避難先として再評価される流れが強化。同時期には金価格も過去最高値を記録しており、伝統資産と暗号資産（仮想通貨）の相関性が浮き彫りとなった。

さらに、2025年に入りビットコインETF経由での機関投資家の参入も拡大。年初来でBTC価格は50％を超える上昇を記録しており、強気相場の継続を印象づけている。

短期的には取引量の増加が再び清算リスクを高める可能性もあるが、ファンダメンタルズの堅調さから、次の節目となる13万ドルの突破が現実味を帯びてきている。

ビットコイン（BTC）の価格見通し：長期上昇トレンドは継続か

ここでは、週足および日足チャートをもとに、ビットコイン市場の現在地を確認しつつ、今後の価格動向を分析する。

週足チャート：強固な上昇トレンド、次のターゲットは13万ドル

出典：TradingView BTC/USD 週足（2021年～現在まで）

ビットコインの週足ベースでは、2023年10月に確認された20週移動平均線（MA）と100週MAのゴールデンクロスが、現在に至るまで持続的な上昇トレンドの起点となっている。

これは中長期的な強気相場の裏付けとなっており、市場参加者の信頼感を下支えしている形だ。

現時点でも、20週MAは100週MAを明確に上回って推移しており、構造的な上昇圧力が継続している。特に9月中旬には、20週MAが位置していた11万ドル付近での反発が確認され、そこから勢いづいた価格が今回の12万5000ドル更新を導いた。

この動きは、長期的なポジションを構築する投資家の積極姿勢を示唆しており、13万ドル到達は十分に視野に入っている。

ただし、地政学リスクや金融政策の急変など外部要因が重なった場合、一時的な下押しとして10万7000ドル付近までの調整も可能性としては排除できない。

日足チャート：短期的には加熱感も、ブレイクアウトに注目

出典：TradingView BTC/USD 日足（2025年1月～現在まで）

日足レベルでは、2025年5月初頭に発生した20日MAと100日MAのゴールデンクロスが、短期的な上昇モメンタムを形成した要因となっている。8月の調整局面を経て、9月後半からは買いが再び優勢となり、価格はついに過去最高値圏へと突入した。

現在、意識されるレジスタンスエリアは12万4000〜12万6,000ドル帯。これを日足終値ベースで明確に上抜ければ、さらなる上値拡大が現実味を帯びてくるだろう。

一方で、短期的には過熱感も見られる。相対力指数（RSI）はおよそ72付近で推移しており、テクニカル的には買われすぎの水準に近づいている。

このような局面では、利益確定の売りが出やすく、急な値動きやボラティリティの拡大には注意が必要だ。

ビットコイン（BTC）のエントリー＆利確ポイント

ビットコイン（BTC）は週足・日足ともに強い上昇トレンドを維持しており、押し目を狙ったエントリーが有効な局面にある。

エントリーポイント：11万5000〜11万6000ドル付近の押し目狙い

20日MAおよび100日MA付近の11万5000〜11万6000ドル付近は有望なエントリーレベル。出来高を伴う反発が確認できれば、買いの好機となる。

利確ポイント：13万ドル〜13万5000ドルを第一目標に

目先の上値抵抗として意識されるのは13万ドル台。ここを突破すれば、13万5000ドル付近が次のターゲット。短期〜中期での段階的な利確戦略がリスク管理に有効。

リスク管理：10万7000ドル割れに警戒

10万7000ドルを明確に割り込んだ場合、調整が深まる可能性あり。損切りラインは10万5000ドル～10万6000ドルを目安に設定。ファンダメンタルや外部要因の変化には常に注意が必要。

全体として、長期的な上昇トレンドは維持されているものの、短期的には高値警戒感もあるため、過熱指標や出来高の推移に注意しながら慎重にポジションを取ることが求められる。