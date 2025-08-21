Bitget、テスラ株やサークル株などRWA指数永久契約を開始

大手暗号資産（仮想通貨）取引所Bitgetは20日、業界初となる現実資産（RWA）指数永久契約の提供を開始した。

この革新的な金融商品により、利用者はBitgetの先物プラットフォームを通じて、トークン化された伝統的資産の取引が可能になる。

初期の提供銘柄には、テスラ（TSLA）、エヌビディア（NVDA）、サークル社（CRCL）のRWAトークンが含まれる。

#Bitget launches the industry’s first RWA Index Perpetual futures! 🚀



TSLA, NVDA, and CRCL RWA Index perpetual futures are now live with leverage of up to 10x.



Read more: https://t.co/u94FI5m3c7 pic.twitter.com/MYHWUbJKD9 — Bitget (@bitgetglobal) August 20, 2025

複数発行体モデルでリスクを軽減

Bitgetが提供する商品は、単一の発行体による標準的なトークン化資産とは一線を画す。

異なる第三者プロバイダーが発行した同一株式のトークン化バージョンを複数集約した複合指数を特徴としている。

価格設定の仕組みは、既存の仮想通貨永久契約と同様のモデルを採用しており、単一の発行体ではなく複数の情報源から指数値を導出する。

プラットフォームは取引量、市場活動、流動性といった測定可能な市場要因に基づき、指数の加重を動的に調整・開示することで、価格設定の柔軟性と公平性の両方を確保している。

この商品は、伝統的な金融資産と仮想通貨の取引エコシステムを結びつける市場インフラを構築する上で、重要な一歩となる。

Bitgetのグレイシー・チェンCEOは、「この商品は、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めるものであり、他のプレイヤーと比較して当社の先進性を示すものだ」と述べた。

複数発行体アプローチは、これまで単一発行体のトークン化資産が抱えていたカウンターパーティリスクを軽減し、より安定した価格設定メカニズムを生み出す。

この動きは、ブロックチェーン市場への参入機会を求める機関投資家の間で高まっているRWAトークン化への需要に応えるものだ。

RWA市場の展望

RWAのトークン化は、伝統金融と仮想通貨の世界を結びつける重要なトレンドとして注目されている。

Bitgetの今回の取り組みは、急速に拡大する10兆ドル規模のRWAトークン化市場における同社の革新的な立ち位置を明確に示している。

RWA指数永久契約は、週末や株式市場の休場日には取引を停止する「5×24」の取引スケジュールで運営される。これにより、伝統的な金融市場のカレンダーと足並みをそろえる。

市場閉鎖期間中は価格が凍結され、清算リスクを防ぐ。利用者は市場再開前に証拠金を追加することが可能だ。

リスク管理のため、契約は当初、分離マージンモードのみをサポートし、最大レバレッジは10倍に制限される。

また、システミックリスクを抑制するため、プラットフォーム全体でのポジション制限も課される。

市場閉鎖中、注文のキャンセルは可能だが、新規注文の発注は一時的に停止される。

初期の価格設定はxStocksプラットフォームの株式トークンを基盤としており、Bitgetは近い将来、信頼できる他の発行体を追加し、同四半期中にRWA永久契約の提供を拡大する計画だ。

この構造化されたアプローチは、仮想通貨市場の24時間365日の性質と、伝統的な金融資産の規制や運用の現実とのバランスを取り、RWA統合の新たな業界標準を確立する可能性を秘めている。