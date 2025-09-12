BTC $115,079.29 0.84%
WLFI, se mantiene estable después de la aprobación de un plan para utilizar tarifas de liquidez para un mecanismo de recompra y quema

WLFI sube un 7,95% en la última semana y se mantiene estable mientras la comunidad apoya el plan de recompra y quema.
WLFI, se mantiene estable después de la aprobación de un plan para utilizar tarifas de liquidez para un mecanismo de recompra y quema
WLFI cotiza aproximadamente a 0,20 dólares, lo que refleja un aumento del 7,8 % esta semana

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • WLFI se mantiene ahora estable, a pesar de la anterior caída de su precio de lanzamiento.
  • La comunidad del token nativo de World Liberty Financial, aprobó un plan para utilizar tarifas de liquidez en un mecanismo de recompra y quema.
  • El plan fué aprobado por una abrumadora mayoría (el 99,48% de los votos).
  • La vinculación de las quemas a la actividad comercial creará potencialmente una alineación entre el uso del token y su valor a largo plazo.
  • WLFI intenta con esta iniciativa, cambiar el foco de los inversores de la volatilidad temprana a un modelo de escasez a largo plazo.

World Liberty Financial comenzó a quemar tokens esta semana, ya que WLFI seguía cayendo desde los máximos del día de lanzamiento. El proyecto, respaldado por la familia Trump, retiró 47 millones de tokens WLFI de circulación a lo largo del miércoles pasado.

Sin embargo, el token comenzó a subir ligeramente a medida que los titulares votaron una propuesta presentada este jueves, cuyo objetivo es destinar el 100 % de las comisiones generadas por las posiciones de liquidez de WLFI en Ethereum, Binance Smart Chain y Solana a compras de WLFI en el mercado abierto. Estas serán quemadas permanentemente.

El precio de WLFI cayó considerablemente tras su debut en bolsa

World Liberty Financial comenzó a quemar tokens la semana pasada, después de que su criptomoneda siguiese cayendo desde los máximos del día de lanzamiento.

Así, el 3 de septiembre, el proyecto (respaldado por la familia Trump), retiró 47 millones de tokens WLFI de circulación.

Los datos onchain, confirmaron la transacción de quema. Los 47 millones de tokens, de la que era una de las mejores criptomonedas para invertir, se enviaron a una billetera de quema el 2 de septiembre.

Los WLFI quemados, representan el 0,19% del suministro circulante de WLFI. Actualmente, se han desbloqueado alrededor de 24.660 millones de tokens del suministro total original de 100.000 millones.

El token de World Liberty Financial se mantiene estable tras el apoyo de la comunidad al plan de recompra y quema

El token se mantiene estable después de que la comunidad del proyecto aprobara por abrumadora mayoría un plan para dirigir todas las tarifas de liquidez propiedad del protocolo hacia un mecanismo de recompra y quema.

Actualmente cotiza cerca de los 0,20 dólares, lo que indica un crecimiento del 8,66% con respecto a la semana pasada. El token, una de las nuevas criptomonedas en las bolsas, se mantiene con una capitalización de mercado de 4,93 mil millones.

La propuesta, presentada el día de ayer, destina el 100% de las comisiones generadas por las posiciones de liquidez de WLFI en Ethereum, Binance Smart Chain y Solana a compras de WLFI (que serán quemadas permanentemente).

El plan está diseñado para reducir la oferta circulante y reforzar una narrativa deflacionaria. Los partidarios de la propuesta casi un 100% del total de los titulares que han votado), argumentan que vincular las quemas a la actividad comercial, crea mejorará la dinámica entre el uso del token y el valor a largo plazo.

Leer más:

