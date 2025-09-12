BTC $115,079.29 0.84%
ETH $4,540.98 3.00%
SOL $240.53 6.06%
PEPE $0.000010 1.28%
SHIB $0.000013 2.54%
BNB $907.75 1.52%
DOGE $0.26 7.00%
XRP $3.04 1.59%
Cryptonews Noticias de Blockchain

Según Deepseek, estas son las 3 criptomonedas que se dispararán tras el lanzamiento del ETF de Rex-Osprey

Altcoins Criptomonedas Inteligencia Artificial precios Solana
Hemos querido preguntar a Deepseek, cuales serán algunas de las criptomonedas que podrían dispararse tras el lanzamiento del próximo ETF de Dogecoin
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Según Deepseek, estas son las 3 criptomonedas que se dispararán tras el lanzamiento del ETF de Rex-Osprey
La IA Deepsek nos dice cuales son las criptomonedas que más notarán la influencia del debut del nuevo ETF de Dogecoin

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Deepseek es uno de los chatbots más populares del momento actual.
  • Ante el inminente lanzamiento del ETF de Dogecoin de Rex-Osprey, le hemos preguntado por las criptomonedas con más potencial para dispararse.
  • La IA nos ha mencionado a tres criptomonedas que podrían experimentar un aumento de precio: Pump.Fun, Solana y Ondo.
  • En gran parte, su opinión gira alrededor del Hype mediático en torno al ETF y el FOMO generado.
  • DeepSeek se centra en el “efecto arrastre” (spillover) de Dogecoin y el sentimiento alcista relacionado con el sector de altcoins.

Cada vez son más los traders que recurren a Deepseek o a otras IA para tomar ideas de inversión. Aunque por supuesto, el resultado de sus predicciones debe ser contrastado, puede ayudar a tener un enfoque más amplio del mercado a la hora de tomar decisiones.

Dado el inminente debut del ETF de Dogecoin de Rex-Osprey, hemos querido preguntarle a Deepseek por tres criptomonedas que podrían disparar su precio tras su lanzamiento. En concreto, ha destacado tres: Pump.Fun (PUMP), Solana (SOL) y Ondo (ONDO).

PUMP: la memecoin que puede aprovechar el “spillover” de Dogecoin

Según la IA, el token Pump.Fun, una de las mejores memecoins, podría dispararse tras el debut del ETF de Dogecoin, motivado más que nada por un un efecto psicológico y de mercado que por fundamentos sólidos, típico de los ciclos de hype en cripto.

24h7d30d1yAll time

Aunque Pump.Fun no tiene relación formal con Dogecoin ni con el ETF, Deepseep opina que los inversores podrían asociar el éxito de DOGE con todo el sector. De hecho la criptomoneda ya ha visto un aumento de su precio de casi el 6% en las últimas horas.

SOL: según Deepseek la criptomoneda con más potencial para subir

Según Deepseek, un ETF de DOGE (aunque sea una memecoin), podría atraer más atención institucional y retail hacia las criptomonedas en general. Además, si este ETF (de un activo menos institucional que BTC o ETH) se aprueba, los inversores podrían especular con qué otros proyectos, como SOL (que ha crecido casi un 15% en las últimas horas), sean candidatos futuros para ETFs.

Solana (SOL)
24h7d1y

Como una de las mejores altcoins, SOL podría crecer exponencialmente. Según la IA, los movimientos en DOGE podrían afectar considerablemente al sentimiento del mercado. También opina que si el ETF es exitoso, podría generar un “risk-on” en cripto, beneficiando a activos como SOL, lo que haría que el precio de Solana aumentase considerablemente.

ONDO: absorberá atención y capital gracias al lanzamiento del ETF de DOGE

Ondo ha visto un aumento de precio de más del 16% en las últimas horas, lo que ya es una muestra clara de que el próximo debut del ETF de Dogecoin está creando una gran expectación en el mercado cripto. Según Deepseek, el ETF actuaría como catalizador de atención y capital, especialmente para aquellos inversores buscan diversificar su cartera más allá de las memecoins.

24h7d30d1yAll time

Según el ChatBot, el próximo ETF de DOGE podría impulsar el apetito por riesgo. Los inversores podrían desviar capital hacia proyectos con fundamentos sólidos pero aún infravalorados, como es el caso de Ondo. De darse el caso, la criptomoneda vería su precio crecer exponencialmente.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,232,734,270,246
5.58
En el artículo

Más

Noticias de Blockchain
Coinbase solicita orden judicial por supuesta eliminación de textos de Gensler
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-12 11:59:23
Noticias de Finanzas
WLFI, se mantiene estable después de la aprobación de un plan para utilizar tarifas de liquidez para un mecanismo de recompra y quema
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-12 09:54:43
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores