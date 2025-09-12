Según Deepseek, estas son las 3 criptomonedas que se dispararán tras el lanzamiento del ETF de Rex-Osprey

Hemos querido preguntar a Deepseek, cuales serán algunas de las criptomonedas que podrían dispararse tras el lanzamiento del próximo ETF de Dogecoin

Hechos clave: Deepseek es uno de los chatbots más populares del momento actual.

Ante el inminente lanzamiento del ETF de Dogecoin de Rex-Osprey, le hemos preguntado por las criptomonedas con más potencial para dispararse.

La IA nos ha mencionado a tres criptomonedas que podrían experimentar un aumento de precio: Pump.Fun, Solana y Ondo.

En gran parte, su opinión gira alrededor del Hype mediático en torno al ETF y el FOMO generado.

DeepSeek se centra en el “efecto arrastre” (spillover) de Dogecoin y el sentimiento alcista relacionado con el sector de altcoins.

Cada vez son más los traders que recurren a Deepseek o a otras IA para tomar ideas de inversión. Aunque por supuesto, el resultado de sus predicciones debe ser contrastado, puede ayudar a tener un enfoque más amplio del mercado a la hora de tomar decisiones.

Dado el inminente debut del ETF de Dogecoin de Rex-Osprey, hemos querido preguntarle a Deepseek por tres criptomonedas que podrían disparar su precio tras su lanzamiento. En concreto, ha destacado tres: Pump.Fun (PUMP), Solana (SOL) y Ondo (ONDO).

PUMP: la memecoin que puede aprovechar el “spillover” de Dogecoin

Según la IA, el token Pump.Fun, una de las mejores memecoins, podría dispararse tras el debut del ETF de Dogecoin, motivado más que nada por un un efecto psicológico y de mercado que por fundamentos sólidos, típico de los ciclos de hype en cripto.

Aunque Pump.Fun no tiene relación formal con Dogecoin ni con el ETF, Deepseep opina que los inversores podrían asociar el éxito de DOGE con todo el sector. De hecho la criptomoneda ya ha visto un aumento de su precio de casi el 6% en las últimas horas.

SOL: según Deepseek la criptomoneda con más potencial para subir

Según Deepseek, un ETF de DOGE (aunque sea una memecoin), podría atraer más atención institucional y retail hacia las criptomonedas en general. Además, si este ETF (de un activo menos institucional que BTC o ETH) se aprueba, los inversores podrían especular con qué otros proyectos, como SOL (que ha crecido casi un 15% en las últimas horas), sean candidatos futuros para ETFs.

Como una de las mejores altcoins, SOL podría crecer exponencialmente. Según la IA, los movimientos en DOGE podrían afectar considerablemente al sentimiento del mercado. También opina que si el ETF es exitoso, podría generar un “risk-on” en cripto, beneficiando a activos como SOL, lo que haría que el precio de Solana aumentase considerablemente.

ONDO: absorberá atención y capital gracias al lanzamiento del ETF de DOGE

Ondo ha visto un aumento de precio de más del 16% en las últimas horas, lo que ya es una muestra clara de que el próximo debut del ETF de Dogecoin está creando una gran expectación en el mercado cripto. Según Deepseek, el ETF actuaría como catalizador de atención y capital, especialmente para aquellos inversores buscan diversificar su cartera más allá de las memecoins.

Según el ChatBot, el próximo ETF de DOGE podría impulsar el apetito por riesgo. Los inversores podrían desviar capital hacia proyectos con fundamentos sólidos pero aún infravalorados, como es el caso de Ondo. De darse el caso, la criptomoneda vería su precio crecer exponencialmente.