Ripple a la conquista de Europa para inundar el continente con su XRP
Hechos clave:
- La empresa Ripple se reunió con el ministro de finanzas de Luxemburgo para conversar sobre la regulación.
- Al registrarse allí, el emisor del XRP podría operar después en todo el Espacio Económico Europeo.
- El precio de Ripple está contemplando varias amenazas serias.
- Una aprobación de los ETF de XRP podría renovar completamente la demanda por el activo.
El XRP a tan solo un paso de comerse Europa
La empresa norteamericana basada en San Francisco está trabajando para obtener una licencia crucial para su desarrollo y el de su token nativo, el XRP.
Si la iniciativa triunfa, la empresa podría operar tanto en Luxemburgo como en la Unión Europea en total acuerdo con las normativas. Con esta intención, los equipos jurídicos de Ripple se citaron con Gilles Roth, ministro de las Finanzas del Luxemburgo.
Para el pequeño pero rico país Europeo, este paso no sería el único paso de gigante en relación con el mundo de las criptomonedas.
El día de ayer, también se anunció que el fondo soberano de riqueza de Luxemburgo había decidido invertir 1% de sus fondos totales en Bitcoin. Más allá del monto, que podría no ser tan significativo en comparación a otras iniciativas similares, este país ha demostrado su interés en esta clase de activos, siendo el primer país Europeo que invierte en criptomonedas.
Ahora, para Ripple, registrarse en Luxemburgo responde a una necesidad continental, ya que tal aprobación también permitiría a la empresa norteamericana operar en todo el Espacio Económico Europeo (EEE).
El precio del token en apuros
A la par de esta noticia, el precio del XRP tambalea ligeramente alrededor de los 2,80 dólares. En medio de estas incertidumbres en torno al precio, también ha dejado sorprendido a más de uno el bloqueo de una transacción de más de 11 millones de dólares o 4 millones de XRP.
Si bien no se reveló hasta ahora el porqué de este bloqueo de transacciones, el origen podría originarse del lado de los equipos de Ripple, acostumbrados a este tipo de iniciativas.
La acción buscaría ajustar el suministro del XRP a corto plazo y podría alimentar la escasez del token y favorecer una subida de los precios.
Esta decisión también podría ser motivada por el deslizamiento de la demanda por el XRP, que ha caído en picado en los últimos días. La demanda al contado está disminuyendo progresivamente, mientras que la criptomoneda no logra afianzarse los 3 dólares.
Ahora mismo, para los traders, el nivel a observar es el nivel crítico de los 2,78 dólares, que, en caso de ser perdido, podría provocar un nuevo retroceso, con riesgos significativos de ventas institucionales. Sin embargo, la potencial aprobación de los ETF de XRP a lo largo de este mes de octubre podría renovar totalmente la demanda para una de las mejores criptomonedas para invertir: Ripple.
Leer más:
- El apoyo de las ballenas es total: ¿XRP hacia la luna?
- ¿Está Polymarket a punto de organizar la mayor distribución de recompensas cripto?
- Bitwise va en serio: 0,20% de gastos para su ETF de Solana