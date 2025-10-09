¿Está Polymarket a punto de organizar la mayor distribución de recompensas cripto?
Hechos clave:
- El fundador de la plataforma ha evocado la posible llegada de un token POLY.
- Un airdrop de POLY podría batir los anteriores grandes lanzamientos.
- La plataforma de predicciones cuenta con más de 1,35 millones de usuarios.
- Con una valoración de 9 mil millones de dólares, un airdrop podría ser masivo.
Polymarket: ¿un nuevo token y un aidrop cripto?
Un airdrop cripto siempre apasiona a los inversores del mundo de las criptomonedas y más si las recompensas prometen ser masivas. Apenas ha sido mencionada la posible existencia de un token POLY (de Polymarket) que ya se ha especulado sobre un posible airdrop, tal vez el mayor de todos.
Si bien, nada se ha oficializado por ahora, el post evocador del fundador de Polymarket ha dejado entrever muchas posibilidades para los inversores criptos y los analistas, que especulan también sobre la posición y la importancia que podría tener POLY en el mercado de las criptomonedas.
Mismo si la incógnita sigue en torno a un posible token utilitario para Polymarket a futuro, la plataforma de predicciones sigue cosechando éxitos con recaudaciones multimillonarias y un volumen de negociación que ya habría superado los 19.000 millones desde el ano 2020.
En caso de que se concretice la idea de un airdrop cripto para Polymarket, se especula que el volumen de apuesta en la plataforma podría ser uno de los principales criterios.
Un largo camino y una consagración
Desde las elecciones norteamericanas del 2024 que consagraron a Donald Trump como presidente electo, la ascensión de Polymarket no ha tenido límites. La plataforma de predicciones anunció antes que todos la futura victoria del candidato republicano y se consagró ante todos como una plataforma de referencia para varios sectores mediáticos.
Con el tiempo, la reputación de Polymarket y su papel en el ecosistema cripto solo ha ido en aumento, con ahora más de un millón de usuarios en la plataforma y apuestas que cada vez abarcan más temáticas.
Predicciones criptos, decisiones de la Fed, apuestas deportivas y cuestiones políticas, todo parece tener su lugar en Polymarket y atraer a su vez a la mayor cantidad de usuarios y a jugosas victorias cuando la apuesta termina siendo la correcta.
