ARK Invest, aumenta su exposición a acciones de criptomonedas con una nueva inversión en BitMine
Hechos clave:
- Ark Invest sigue con su estrategia de compra de acciones de criptomonedas.
- La compañía compró miles de acciones de BitMine, por un valor de 4,4 millones de dólares en tres ETF.
- Las acciones de BitMine han ganado un 444% en lo que va de año.
- Esta adquisición sucede en un momento en el cual las tenencias de ETH de BitMine alcanzan un nuevo hito.
- Las tenencias de ETH de la empresa superan los 2 millones, con un valor aproximado de 8.900 millones.
ARK Invest, ha aumentado su participación en BitMine Immersion Technologies (BMNR). Para ello, ha realizado una compra de 4,4 millones de dólares en acciones de criptomonedas. Esto sucede en un momento clave para BitMine, ya que la empresa alcanza un logro importante en sus tenencias de ETH.
La compra de acciones de criptomonedas de BitMine por parte de ARK Invest, se produce en un momento en queTradFi se está acercando a las tesorerías de las mejores criptomonedas. La reciente compra se distribuye entre tres fondos: Ark Innovation, Ark Next Generation Internet y Ark Fintech Innovation.
Ark Invest apuesta por las acciones de criptomonedas de BitMine
Ark Invest redujo recientemente su participación en las acciones de criptomonedas de Robinhood, para dar cabida a BMNR de Tom Lee. Esto supone un cambio notable en la cartera financiera de la empresa.
La adquisición de 101.950 acciones de BMNR (con un valor de 4,3 millones de dólares), aumentó la exposición de Ark Invest a BitMine, rico en Ethereum.
ARK Invest reveló el acuerdo en su informe comercial diario del 8 de septiembre, citando que las acciones se distribuyeron en tres de sus ETF.
Poco después de la compra, las acciones de BMNR se dispararon más de un 4%, cerrando en 43,79 dólares. Posteriormente, subieron ligeramente en las operaciones fuera de horario.
Al cierre de esta edición, las acciones de BMNR tenían un valor pre-mercado de 44,60 dólares, con un aumento del 1,85%. Esto continúa la agresiva tendencia de compra que la empresa ha estado llevando a cabo recientemente.
BitMine alcanza un hito en tenencias de Ether
BitMine se ha consolidado rápidamente como el mayor accionista corporativo de Ethereum del mundo. De hecho, la compañía controla actualmente el 1,7% del suministro total de ETH y representa el 42% de todas las tenencias corporativas de Ethereum (las cuales, actualmente ascienden a aproximadamente 4,9 millones de ETH).
Tom Lee, presidente de BitMine, expresó su firme confianza en las perspectivas a largo plazo de Ethereum.
“Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas de los próximos 10 a 15 años”, ha dicho Lee.
La compañía parece claramente comprometida con su objetivo de adquisiciones. De hecho, siguen con su idea de adquirir el 5% del suministro total de ETH, una de las criptomonedas más rentables del mercado.
Mientras BitMine continúa su agresiva acumulación de ETH, el precio de Ethereum en sí se ha mantenido relativamente estable durante septiembre, cotizando dentro de un rango estrecho alrededor de 4.325 dólares.
