La predicción de VanEck sobre el precio de Bitcoin de 180.000 dólares impulsa BTC al alza

Hechos clave: VanEck confía en que el precio de Bitcoin superará los 180.000 dólares este año.

La adopción institucional es el argumento principal para esta predicción.

La expansión de los ETF de Bitcoin también será crucial.

El precio de Bitcoin retrocedió más de un 3% en la última semana.

Analistas señalan la importancia del soporte clave en 114.000 dólares.

El precio de Bitcoin sigue retrocediendo. Desde su ATH en 124.500 dólares no ha sido capaz de repuntar. Pero no todo son malas noticias para Bitcoin.

VanEck considera que BTC es una de las mejores criptomonedas para invertir ahora. Y es consciente de que su precio está cayendo. A pesar de esto, prevén en futuro brillante para Bitcoin en 2025. Sus análisis on-chain y macro, concluyen que BTC llegará a 180.000 dólares antes de que termine el año.

Argumentos de la predicción del precio de Bitcoin de VanEck

Gran parte del mercado está sorprendida con la predicción de VanEck. No es muy habitual que haya predicciones tan optimistas en una situación tan poco favorable. Bitcoin cotiza actualmente a 114.900 dólares.

La predicción de VanEck no es aletaoria – está perfectamente argumentada. Su previsión de Bitcoin en 180.000 dólares en 2025 proviene de un análisis detallado del mercado. Cree que la adopción institucional será la base del éxito de Bitcoin.

El contexto actual del mercado es perfecto para Bitcoin. VanEck piensa que las tensiones globales hacen a Bitcoin más atractivo. Si a esto sumamos la expansión de los ETF de Bitcoin – que facilitan la inversión institucional – se crea la combinación perfecta para que Bitcoin despegue.

Invertir en alguna de las mejores altcoins del momento es una excelente alternativa. Sin embargo, VanEck cree que ninguna superará a Bitcoin – al menos a corto/medio plazo. Es cierto que el camino está lleno de complicaciones para Bitcoin – cambios regulatorios, tensiones comerciales, conflictos políticos…– pero VanEck apuesta fuerte por el éxito de la criptomoneda. Cree que 2025 podría ser un año histórico para la criptomoneda número 1 del mercado y que 180.000 dólares solo es el principio de todo lo que llegará en próximos años.