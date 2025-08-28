Cronos (CRO) marca una nueva hoja de ruta en la blockchain y sube un 51.21% después de su acuerdo estratégico con Trump

Cronos (CRO) podría convertirse en un pilar estratégico en la expansión de la empresa vinculada a Trump.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Unas horas después de la alianza entre Trump Media & Technology Group (TMTG) y Crypto.com, Cronos (CRO), el token nativo de este exchange, ha subido un 51.21%.

Cronos (CRO) se ha convertiro en el protagonista del mercado esta semana.

El acuerdo entre Trump Medida y Crypto.com está valorado en 6.400 millones de dólares.

El entusiasmo y expectativa de los inversores no ha dejado de aumentar.

La política y las empresas como factores claves en las tendencias de las nuevas criptomonedas.

El efecto en el mercado fue inmediato y es claro el interés de los inversores en este token respaldado por personajes de renombre y empresas realmente consolidadas.

Una alianza de alto impacto

El pacto entre Trump Media y Crypto.com incluye que la tesorería utilice de forma significativa CRO, con el objetivo de reforzar la liquidez. Pero eso no es lo único, este convenio también abre la puerta a iniciativas innovadoras con respecto a los medios digitales y la Web3, ámbitos en los que TMTG desea consolidar su influencia. De esta forma Cronos (CRO) podría convertirse en un pilar estratégico en la expansión de la empresa vinculada a Trump.

Reacciones del mercado y ¿Qué vendrá?

El aumento del precio de Cronos (CRO) es un claro ejemplo de que los anuncios estratégicos tienen el poder de cambiar el mercado en cuestión de segundos. No obstante, varios analistas subrayan que la volatilidad podría mantenerse alta. La sostenibilidad de esta subida va a depender de distintos factores, entre ellos, los siguientes:

La correcta ejecución del plan por parte de la tesorería

El comportamiento de los grandes tenedores de CRO

La evolución del marco regulatorio para criptomonedas en EE.UU y a nivel global

Dos elementos dominantes

En cualquiera de los casos, esta alianza representa un hito para Cronos (CRO) y un recordatorio de que las criptomonedas pueden verse impulsadas no solo por cuestiones tecnológicas sino también políticas y empresariales de primer nivel.

Gráfico del precio de Cronos- *Fuente: CoinMarketCap

Además, queda claro que el respaldo institucional y político genera un efecto de legitimidad difícil de ignorar. La presencia de un nombre tan influyente en el proyecto podría atraer a nuevos usuarios y empresas a explorar el ecosistema de Cronos, acelerando la integración de sus aplicaciones descentralizadas y mejorando la confianza en su token nativo. Un ganar-ganar, ¿no?

No olvidemos que los traders se mantienen en una búsqueda constante de las mejores criptomonedas para invertir, por lo que definitivamente estos acuerdos los hacen pensar dos veces antes de tomar una decisión que no incluya a este token o que al menos lo tenga en cuenta en los próximos días.