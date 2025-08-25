¿Qué significa la caída en el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Los inversores reaccionan

Todo el mundo esperaba una subida de Bitcoin tras las declaraciones de Powell. En el simposio de Jackson Hole, mostró una posición a favor de un recorte de tipos de interés.

Hechos clave: El precio de Bitcoin cae más de un 2,6% en las últimas 24 horas.

Bitcoin cotiza actualmente a 111.800 dólares.

Una ballena vendió 24.000 BTC tras el discurso de Powell.

Bitcoin no sube a pesar de la posición de Powell a favor de un recorte de tasas.

Muchos analistas esperan nuevos máximos en septiembre.

El discurso de Powell en Jackson Hole no tuvo el resultado que muchos esperaban. El presidente de la Fed mostró una postura a favor de la idea de recorte de tasas. A pesar de esto, el precio de Bitcoin retrocedió durante el fin de semana.

La razón fue la venta de 24.000 BTC por parte de una ballena. Este movimiento revirtió el repunte que todos esperaban tras el comunicado de Powell. De hecho, muchos plantean que esta situación puede impulsar nuevas criptomonedas y proyectos emergentes.

Ballena frena el repunte de BTC tras Jackson Hole

En el simposio de Jackson Hole, mostró una posición a favor de un recorte de tipos de interés. Por si esto fuera poco, restó importancia al posible impacto inflacionario de los aranceles de Trump.

Sin embargo, Bitcoin cayó durante el fin de semana. Una ballena aprovechó el discurso para vender 24.000 BTC – el valor total de la operación superó los 300 millones de dólares. Según los análisis, esta ballena aún posee 152.874 BTC, lo que ha generado cautela en el mercado.

El resultado de esta situación ha sido un desplome del precio de Bitcoin. Actualmente, la criptomoneda cotiza por debajo de los 112.000 dólares.

La caída de Bitcoin impulsa liquidaciones

Como suele ocurrir en el mercado cripto, un suceso desencadenó otro. Tras la venta de los 24.000 BTC – y el desplome de precio de Bitcoin – muchos inversores decidieron liquidar sus posiciones. La venta impulsó liquidaciones por un valor total de 238 millones de dólares en posiciones de Bitcoin y 216 millones en Ethereum.

Es cierto que un recorte de tasas podría impulsar el precio de Bitcoin, Hasta que la Fed tome la decisión, queda más de un mes, y el mercado no va a parar en este tiempo. Muchos traders ven posible un repunte de Ethereum tras esta debilidad de Bitcoin. Esto convierte a ETH en una de las mejores criptomonedas para invertir. Las compras institucionales y su relevancia en las stablecoins son la clave de esta predicción.