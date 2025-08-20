Pump.fun supera los 800 millones en ingresos, el mercado memecoins al alza

La plataforma impulsa su recuperación con recompras millonarias de PUMP y el regreso de los principales creadores de tokens a la red.

La plataforma de lanzamientos de memecoins de Solana, Pump.fun sumó hasta hoy más de 800 millones de dólares en tarifas, ¿será que las preventas de criptomonedas están por ver otra temporada exitosa?

Hechos clave: Las comisiones y tarifas en Pump.fun superaron los 800 millones de dólares.

Estos ingresos provienen de las cuotas por utilizar su DEX y de los tokens que operan en la red.

Pump.fun recupera participación en los lanzamientos de tokens sobre LetsBonk de Base.

Según los analistas esto se debe al regreso de los principales creadores de tokens a la plataforma de Solana.

El equipo de Pump.fun ha estado recomprando activamente sus tokens PUMP luego de una caída importante en el precio.

El miércoles 20 de agosto, el seguidor de las criptomonedas Adam en su cuenta en X, adam_tehc, divulgó que la plataforma de lanzamientos ha recaudado 800.668.932 dólares en los 19 meses de trayectoria.

Estas ganancias provienen de ingresos en: comisiones por utilizar su exchange PumpSwap -1% por intercambio de tokens-, cuotas por lanzamiento de criptomonedas cuando migran al DEX -una cuota fija de 1,5 SOL- y las ventas de PUMP -1.320 millones recaudados en las ventas totales- que, aunque no está entre estos ingresos reportados, suma capital a Pump.fun.

Los ingresos semanales de Pump.fun alcanzan su pico

Los lanzamientos en Solana estaban siendo opacados por LetsBonk, plataforma del mismo nicho en la blockchain de Base, pero luego de seis meses Pump.fun se ha recuperado con el 90% de la participación en el mercado e ingresó 13,48 millones de dólares en una semana.

Como seguimiento a los movimientos de Pump.fun, adam_tehc divulgó en su plataforma de datos blockchain, Dune. Los tokens publicados, aunque están lejos de alcanzar su ‘peak’ de junio, este mes han variado entre los 30.000 y 17.000 lanzamientos por día, con un promedio de 160 tokens graduados.

Histórico de lanzamientos en Pump.fun. Fuente: Dune

Estos cambios se deben, según el usuario WazzCrypto, popular trader de nuevas criptomonedas, a un cambio en la tendencia de los 10 principales creadores de tokens, en su mayoría bots, desde LetsBonk a la plataforma de Solana, viendo un vuelco en el comportamiento de los nuevos lanzamientos.

It basically happened again in real time



The TOP10 deployers on BonkFun (mostly bots), just started deploying en mass to Pumpfun again, and the market share shifted 90% overnight again



You can actually see this happening onchain if u just open the explorers. https://t.co/CgRsRWBzMC pic.twitter.com/77xcCcgOjj — Wazz (@WazzCrypto) August 12, 2025

Recompra de Pump.fun de su token

Luego de alcanzar los 600 millones de dólares en la ICO de su token PUMP en solo 12 minutos, Pump.fun ha estado recomprando criptomonedas para estabilizarlo. Así lo muestra la plataforma Dune, que muestra más de 250.000 SOL invertidos en PUMP.

Las recompras de tokens de Pump superan los 250 mil SOL. Fuente: Dune

Hasta ahora han recuperado más del 0,729%, con uno 33,13 millones de dólares invertidos. Esto con miras a recuperar el token de su descenso visto desde el lanzamiento a los exchanges.

Para los interesados en seguir de cerca el mercado de las criptomonedas meme, contamos con una guía de las memecoins con futuro que puede ser útil.