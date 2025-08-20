Jon Isaac desmiente pesquisa de la SEC y relación con World Liberty Financial

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Este pasado martes varios medios difundieron rumores sobre una investigación de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en español) contra el empresario Jon Isaac.

En el comunicado se exponía su supuesta vinculación con World Liberty Financial (WLF).

Toda la atención se centra en los conflictos de intereses en terreno cripto.

Sin embargo, estos rumores han sido desmentidos en apenas unas horas de su difusión, con una publicación a través de la cuenta de X de Jon Isaac.

Las reacciones no tardaron en hacerse presentes, con todo tipo de lecturas sobre el caso.

A través de la mencionada publicación, tanto Isaac como ALT5 Sigma (firma asociada al acuerdo con World Liberty Financial relacionada con Donald Trump) negaron categóricamente las versiones. El caso, que involucra acusaciones de inflación de ganancias, manipulación de acciones y potenciales conflictos de interés, pone bajo la lupa la relación entre política, nuevas criptomonedas y regulación en EE. UU. Un motivo que se suma a la revisión ética del proyecto cripto de la SEC que promete cambiar el mercado.

La génesis de los rumores

El martes, el portal The Information publicó que la SEC había iniciado una pesquisa sobre Jon Isaac por presunta manipulación contable y movimientos de acciones vinculados a ALT5 Sigma, empresa que recientemente cerró un acuerdo de 1.500 millones de dólares con World Liberty Financial para expandir su tesorería en criptoactivos.

Horas más tarde, ALT5 Sigma desmintió los señalamientos a través de un comunicado en X (antes Twitter):

El propio Isaac también salió al frente en redes sociales:

Pese a la aclaración, el impacto inmediato fue una caída del 10.5% en las acciones de ALT5 (ALTS), que pasaron de 8.86 a 5.47 dólares, llegando incluso a tocar los 5.20 dólares en operaciones posteriores al cierre.

Un antecedente con la SEC

Aunque Isaac y ALT5 niegan una pesquisa en curso, lo cierto es que la relación de este empresario con la SEC no es nueva. En 2021, el regulador presentó una denuncia civil contra él y sus compañías Live Ventures y JanOne, acusándolo de inflar resultados financieros, manipular contratos y ocultar ventas de acciones. El caso aún se encuentra abierto en un tribunal federal de Nevada.

En paralelo, documentación de la SEC de diciembre de 2024 revela que Isaac firmó un acuerdo de consultoría de dos años con ALT5 Sigma, en el que adquirió 465.753 acciones a cambio de servicios estratégicos y un pagaré convertido en capital. Es decir, si bien no ocupa un cargo ejecutivo, sí mantiene intereses financieros significativos en la firma.

Este caso refleja cómo la intersección entre regulación, política y criptomonedas se ha convertido en un terreno altamente volátil. Si bien la SEC no ha confirmado una investigación, el simple rumor provocó pérdidas millonarias y reforzó la percepción de riesgo en torno a proyectos ligados a figuras políticas. Aunque en paralelo las criptomonedas emergentes están bajando hoy, marcando una tendencia a la baja en el mercado.