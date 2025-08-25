Metaplanet se añadirá al índice FTSE Japón, integrando aún más Bitcoin en las principales carteras de acciones

Metaplanet está a un 64% de su objetivo de adquirir 210.000 BTC para 2025.

El grupo hotelero es la empresa de tesorería de BTC más activa en Asia.

FTSE Russell elevó Metaplanet a empresa de media capitalización.

Eric Trump asistirá como asesor estratégico a la próxima reunión en Tokio.

La inclusión en el índice entrará en vigor el 19 de septiembre.

Metaplanet sigue dando pasos para continuar como líder de tesorería de Bitcoin en Asia. La empresa será añadida al índice FTSE Russell Japón. Este movimiento no es aleatorio. FTSE Rusell elevó el estatus de Metaplanet a empresa de mediana capitalización.

Su inclusión en el índice integrará todavía más a Bitcoin en las principales carteras de acciones en Asia. Es cierto que el mercado cambia y evoluciona. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo una de las mejores criptomonedas para invertir – sobre todo para inversores a largo plazo.

Metaplanet entra a formar parte del índice FTSE Japón

El popular grupo hotelero – conocido por ser la empresa de tesorería de BTC más importante de Asia – entrará a formar parte del índice FTSE Japón. FTSE Russell tomó esta decisión en la revisión semestral del viernes. En esta reunión, decidieron elevar a Metaplanet a empresa de mediana capitalización. Concluyeron que la compañía entraría a formar parte del índice tras el cierre de mercado del 19 de septiembre.

En el momento que esto fue anunciado, Metaplanet hizo su primer movimiento. Según reveló la propia compañía, adquirieron 103 BTC adicionales. Tras esta compra, las reservas de BTC de Metaplanet ascienden a 18.991 BTC.

¿Qué implica la entrada de Metaplanet en FTSE Japón?

La entrada de Metaplanet en FTSE Japón es completamente estratégica. La principal razón de este movimiento es que abrirá una vía regulada para que los inversores institucionales accedan a Bitcoin de forma indirecta. Bitcoin sigue siendo una de las criptomonedas con más futuro – gracias a su carácter de valor refugio.

Los flujos pasivos hacia estos índices podrían canalizar capital institucional hacia Metaplanet. Esto mejoraría su liquidez y estabilidad a largo plazo – permitiendo que continúe con su estrategia de liderar la tesorería de BTC en Asia.

Es importante mencionar que este movimiento también implica riesgos. Los inversores que adquieran acciones del índice, también estarán asumiendo exposición a Bitcoin – y a su potencial volatilidad.

Metaplanet está a un 64% de su objetivo de adquirir 210.000 BTC para 2025. Cuando lo consigan, la dependencia de Bitcoin podría aumentar y crear una volatilidad inesperada para los inversores en el índice FTSE.