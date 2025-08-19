Estas criptomonedas harán la diferencia en septiembre gracias al bull run

Septiembre se perfila como un mes vibrante para el mercado de criptomonedas.

La confianza de los inversores está regresando, mientras que los volúmenes se están recuperando, con varios proyectos que ya están atrayendo la atención.

En medio de este repunte, cuatro altcoins destacan por su potencial y utilidad práctica.

Snorter en preventa: un proyecto de Solana que ya atrae inversores

Snorter Token (SNORT) ha recaudado casi 3 millones de dólares de inversores interesados. El proyecto está integrado en el ecosistema de Solana, pero dista mucho de ser una simple memecoin.

Cuenta con una herramienta importante, el Snorter Bot, lo que lo convierte en un proyecto a seguir de cerca de gran utilidad para el análisis del mercado.

Este bot de Telegram ofrece funciones como captura de tokens, copia de operaciones y seguimiento de cartera en tiempo real, todo con ejecución rápida gracias a los nodos RPC privados de Solana.

De esta forma, las transacciones se completan en menos de un segundo, lo que minimiza la pérdida de oportunidades. Las bajas comisiones del 0,85 % refuerzan su atractivo, especialmente para operadores activos.

Snorter bot token, una de las criptomonedas a seguir para el próximo bull run

Con las mejores criptomonedas en preventa acaparando la atención, Snorter destaca con la ventaja adicional de generar rendimientos por staking de hasta el 155% anual.

Con un precio de 0,1009 dólares por unidad, sigue siendo asequible y podría revalorizarse rápidamente si la demanda continúa en aumento.

Nuestra guía detallada sobre cómo comprar Snorter token esclarece cómo acceder a la preventa temprano.

Flux: el gigante de la computación en la nube descentralizada

Flux es una infraestructura Web3 diseñada para competir con los gigantes de la nube, pero mediante una blockchain descentralizada. Su red alinea más de 13.500 nodos distribuidos por todo el mundo, proporcionando potencia de procesamiento, almacenamiento y resiliencia.

El proyecto utiliza la plataforma FluxOS, que orquesta todo el ecosistema, pero está respaldado por módulos como FluxEdge, que transforma la prueba de trabajo en un recurso útil para IA, codificación de video o computación científica.

Como resultado, los activos paralelos de la red Flux son verdaderas puertas de enlace entre blockchains, abriendo el acceso a DeFi y garantizando una interoperabilidad excepcional. El suministro máximo de 440 millones de FLUX y la distribución transparente tranquilizan a los inversores.

Actualmente, a 0,23 dólares, el token se mantiene lejos de su máximo histórico de 4,17 dólares alcanzado en 2021. Sin embargo, entre el desarrollo de herramientas como el SDK de Unreal Engine 5, que integra ADA y NFT, y el auge de Web3, Flux tiene varias cartas en la mano para atraer a un mercado que busca soluciones robustas.

Pepe coin (PEPE): el resurgimiento de una memecoin histórica

Al igual que Snorter, Pepecoin no solo se aprovecha del efecto memecoin para abrirse paso. Funciona en su propia blockchain de prueba de trabajo (PoW) y se beneficia de la fusión minera con Litecoin y Dogecoin.

Esto garantiza una red robusta y comisiones muy bajas, ideal para pagos en línea o físicos. La gobernanza está impulsada por la comunidad y el código es de código abierto, lo que le otorga una autoridad que pocas monedas meme pueden presumir.

Así, con más de 97.000 millones de PEPE ya en circulación, la ausencia de riesgo de dilución y las reducciones a la mitad la programadas lo convierten en un activo raro en su categoría.

Además, su precio actual ronda los 0,0006 dólares y con una volatilidad moderada, pero con un potencial interesante si se confirman los rumores de nuevas incorporaciones.

Por lo tanto, al combinar la cultura de internet con una verdadera descentralización, Pepecoin podría beneficiar del impulso alcista del segmento de las monedas meme.

Delysium (AGI): cuando la IA se encuentra con la cadena de bloques

Delysium lleva la alianza IA-blockchain más allá de la mayoría de los proyectos. Su visión es crear un ecosistema donde miles de millones de agentes de IA interactúen con humanos en un entorno seguro y descentralizado.

Lucy, su sistema operativo Web3 y la red YKILY están diseñados para integrar a estos agentes en aplicaciones como videojuegos, finanzas y gestión automatizada.

El proyecto es una de las criptomonedas de inteligencia artificial a seguir, ya que ha convencido a importantes empresas como Microsoft, Google y Nvidia, además cuenta con más de 1,4 millones de monederos únicos.

Su arquitectura modular y sus herramientas de desarrollo facilitan la creación de aplicaciones que automatizan operaciones y optimizan estrategias.

Actualmente cotizando a 0,050 dólares, su token nativo, AGI, sigue siendo un nivel de entrada atractivo dado su posicionamiento en dos sectores en auge. En definitiva, si la tendencia alcista continúa, Delysium podría ser una de las sorpresas de septiembre.