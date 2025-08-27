Trump Media se asocia con Crypto.com para establecer una tesorería de Cronos y utilizar CRO en Truth Social y Truth+

La nueva entidad, llamada Trump Media Group CRO Strategy, Inc., nace con el objetivo de establecer una de las tesorerías más grandes vinculadas a un solo token en el sector corporativo.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Trump Media & Technology Group (la empresa detrás de Truth Social) anunció una alianza con Crypto.com y la firma de inversión Yorkville Acquisition Corp.

El objetivo es crear una nueva compañía pública llamada Trump Media Group CRO Strategy, Inc, destinada a acumular grandes reservas de tokens Cronos (CRO).

Para ello, cuentan con un respaldo de 6.4 mil millones de dólares.

Se trata de una iniciativa comercial que surge por parte del Presidente Donald Trump.

Cronos, es la moneda nativa de la plataforma Crypto.com.

Una alianza estratégica con visión cripto

La nueva entidad, llamada Trump Media Group CRO Strategy, Inc., nace con el objetivo de establecer una de las tesorerías más grandes vinculadas a un solo token en el sector corporativo. El monto proyectado asciende a USD 6.420 millones, distribuidos en diferentes instrumentos financieros y en una fuerte inversión en CRO, la criptomoneda nativa de Crypto.com.

¿Qué contempla el plan?

Alrededor de USD 1.000 millones en tokens Cronos (CRO), la criptomoneda nativa de Crypto.com

USD 420 millones en efectivo y garantías financieras

Una línea de crédito de USD 5.000 millones aportada por Yorkville.

Integración de CRO en las plataformas de Trump

Con esta operación, Trump Media busca posicionar al token CRO como activo estratégico dentro de su ecosistema digital, integrándolo en plataformas como Truth+. Allí, los usuarios podrán usar CRO para suscripciones, recompensas digitales y descuentos.

Además, la nueva empresa tiene previsto operar un nodo validador en la red Cronos, lo que le permitirá participar en la gobernanza de la blockchain y generar ingresos adicionales por staking.

Impacto en el mercado

El anuncio tuvo un impacto inmediato en el mercado: el precio de CRO se disparó más de 20% y las acciones de Trump Media también registraron ganancias, mientras que los títulos de Yorkville cayeron ligeramente.

La iniciativa de Trump Media y Cryto.com se enmarca en una tendencia donde cada vez más empresas incluyen criptomonedas en su balance corporativo, no solo como inversión, sino también como parte de su modelo de negocio. Este movimiento confirma la consolidación de las mejores criptomonedas como activos estratégicos para grandes compañías.

Hacia un nuevo modelo corporativo con activos digitales

Con esta alianza, Trump Media no solo busca reforzar su ecosistema digital, sino también posicionarse como pionera en el uso corporativo de un token alternativo como CRO. La magnitud de la inversión y su integración en productos digitales marcan un precedente en el sector y envían una señal muy clara de que los activos digitales están llamados a revolucionar el futuro de las finanzas y los medios.