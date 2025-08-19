Predicción de Cardano para 2025: Perspectivas de Gemini sobre ADA

Hechos clave: El precio de Cardano sube un 0,9% en la última sesión.

Analistas apuntan a la barrera de 1 dólar en próximas jornadas.

Los más pesimistas apuntan a un retroceso hasta 0,88 dólares si hay ruptura del soporte clave.

La especulación sobre los ETF de ADA alimenta la confianza en el proyecto a largo plazo.

Gemini cree que Cardano podría superar los 1,5 dólares antes del fin de 2025.

Con Gemini muy cerca de salir a bolsa, muchos se preguntan cuál es su opinión sobre el futuro de Cardano (ADA). La criptomoneda perdió algo de atractivo en los últimos años. Sin embargo, sigue teniendo un proyecto con un enorme potencial.

El futuro de ADA a corto plazo

Aunque muchos creen que Cardano “terminó” tras su ATH en 2021, nada más lejos de la realidad. Es cierto que la criptomoneda está muy lejos de aquel máximo que la situó por encima de los 2,8 dólares. Sin embargo, ADA está viviendo una segunda época dorada. En la última semana, la criptomoneda ha subido más de un 17%. El precio actual de Cardano es de 0,92 dólares.

Gemini confía en que este repunte continuará, convirtiéndola en una de las mejores altcoins. A priori, si nada cambia en el ecosistema, esperan que el precio de ADA supere la barrera de 1 dólar en próximas sesiones. Ya lo hizo la semana pasada – aunque volvió a retroceder – y creen que volverá a hacerlo pronto. De hecho, Gemini cree que Cardano tiene aún mucho margen en 2025. Confñian en que ADA alcanzará 1,5 dólares antes de que termine el año.

¿Qué ha provocado la reciente subida de Cardano?

El mercado cripto es muy volátil y son muchos los factores que influyen en este – el precio de Cardano ha subido cerca de un 1% en la última sesión. Parece que la actividad de grandes ballenas es una de las principales causas de esta subida. Grandes tenedores de ADA han añadido 27,8 millones de dólares en ADA a sus carteras.

El otro factor que ha podido impulsar el precio de ADA es la confianza del mercado en la llegada de los ETF de Cardano. Según analistas, las probabilidades de aprobación de estos ETF han subido a un 82%. Con estos ETF en el mercado, el interés de grandes instituciones por Cardano podría dispararse.