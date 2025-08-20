¿Por qué bajan las criptomonedas hoy? BTC, XRP, SOL y DOGE

El mercado perdió 340 mil millones en una semana y analistas ven esta caída como una corrección natural impulsada por ventas de corto plazo.

¿Por qué las criptomonedas bajan hoy? Los inversores a corto plazo se dejan llevar por la fuerza vendedora, las liquidaciones masivas han aumentado la oferta de Bitcoin (BTC) y el contexto sociopolítico también afecta las posiciones de riesgo de los inversores.

Hechos clave: El mercado cripto pierde 340.000 millones en una semana.

El BTC, XRP y DOGE pierden impulso alcista.

Los STH transfieren más de 20.000 BTC a los exchanges.

Las liquidaciones son millonarias.

El panorama es positivo según los analistas, es una corrección natural del mercado.

El mercado cripto ha visto un fuerte impacto en sus números la última semana; alrededor del 13 de agosto alcanzó una capitalización de mercado de 4,18 trillones de dólares y bajó 340.000 millones de dólares en una semana, aproximadamente un 8%, según datos de CoinMarketCap.

¿Por qué están vendiendo los tenedores a corto plazo de BTC?

Las razones para el retroceso en las criptomonedas hoy son multifactoriales, por un lado, los holders a corto plazo (STH) bajan los precios debido a que se han transferido más de 20.000 BTC hacia los exchanges, según datos en cadena de Crypto Quant.

Estos movimientos coinciden con una caída que comenzó hace una semana del 3,5%. Sin embargo, el analista de CryptoQuant, Cripto Mevsimi, explicó que históricamente se ha notado que los tenedores especulativos salen y esto implicaría correcciones saludables del mercado, aunque esto debilita el impulso alcista.

¿Por qué las liquidaciones masivas bajan el precio de las criptomonedas hoy?

Las liquidaciones de las posiciones largas han superado los 400 millones de dólares, según el seguimiento de Coinglass en tiempo real.

Estas operaciones apalancadas, y a veces peligrosas, dadas por un sentimiento alcista debido a los nuevos máximos de las mejores criptomonedas para invertir hoy como Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), pero llevan a que, en momentos de corrección, los precios bajan abruptamente debido a la inyección de oferta que hacen los exchanges al vender los activos cripto asociados.

¿Por qué bajan las altcoins hoy?

Ahora las mejores altcoins suelen verse afectadas por los cambios en el mercado, muchas veces relacionados al Bitcoin. El XRP ha estado en rojo la última semana con un descenso del 10%.

Lo propio con Dogecoin (DOGE) que se ha unido a una corrección general del mercado, bajando su precio en un 2,2%, aunque la atención de las ballenas se ha mantenido debido a las propuestas para un ETF de DOGE, lo que podría impulsar un rebote en el precio.

Ahora, Solana (SOL) se mira con mejores ojos, luego de romper su resistencia de 192 dólares y subiendo a 208 dólares el 14 de agosto, sus factores técnicos la pueden favorecer, pero el aplazamiento del ETF por parte de la SEC podría afectar en el mediano plazo.