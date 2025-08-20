Mientras los alcistas esperan el uptober crypto, estas son las próximas altcoins en repuntar

El uptober crypto impulsa el optimismo: Bitcoin continúa dando de qué hablar y varias altcoins podrían ver un repunte.

Redactor de contenidos Alejandro Serna Redactor de contenidos Alejandro Serna Acerca del autor Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Divulgación de afiliados Divulgación de afiliados



Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más Última actualización: Agosto 20, 2025

Descargo de responsabilidad: El siguiente texto es un artículo publicitario que no forma parte del contenido editorial de Cryptonews.com. Aunque ha sido revisado editorialmente para garantizar su calidad y relevancia, puede no reflejar las opiniones de Cryptonews.com y está claramente diferenciado de nuestro contenido editorial independiente.

Hechos clave: Históricamente, octubre suele cerrar en positivo para BTC y las principales altcoins.

Bitcoin encara el mes con un soporte fuerte y expectativas de crecimiento.

Los factores macroeconómicos y el post halving refuerzan el escenario alcista.

Las altcoins como HYPER, MAXI y BEST emergen como posibles protagonistas en este ciclo.

Octubre podría renovar las esperanzas de los inversores con fuerza y la expectativa no puede ser más clara: el tan esperado uptober crypto.

Este término, ya clásico en la jerga del sector de cripto aficionados, refleja el optimismo que cada año acompaña a los inversores durante este mes, conocido históricamente por su rendimiento positivo en Bitcoin y en las mejores altcoins.

Aunque Bitcoin comenzó el mes de agosto con cierta corrección, el entusiasmo no ha desaparecido. En este contexto, algunos analistas apuntan a que octubre será el mes en el cual veríamos repuntes de hasta un 20%, mientras el mercado también fija la mirada en tokens alternativos con fuerte potencial de crecimiento.

Algunas de las alternativas con gran potencial son:

¿Qué significa realmente uptober crypto?

El concepto de uptober crypto surge de la combinación de las palabras en inglés “up” (subida) y “October” (octubre). No se trata de una simple moda, sino de una tendencia en los criptomercados globales: octubre ha marcado en repetidas ocasiones un punto de inflexión alcista para el mercado cripto.

Desde 2013, Bitcoin ha cerrado la mayoría de los meses de octubre en positivo, lo que alimenta la expectativa de que la historia pueda repetirse.

Entre los factores que explican este patrón destacan el lanzamiento de nuevas actualizaciones tecnológicas en otoño, el optimismo heredado de repuntes anteriores y el efecto de la política monetaria global.

Las recientes reducciones de tasas de interés en los Estados Unidos y Europa, sumadas a los estímulos de China, refuerzan la idea de que octubre podría ser especialmente favorable para los activos más volátiles, incluidas las criptomonedas.

Uptober crypto: ¿Qué podemos esperar de Bitcoin en octubre?

24h 7d 30d 1y All time

Pese a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el mercado mantiene un sesgo alcista y muchos operadores esperan que el uptober crypto impulse al BTC hacia nuevos máximos históricos.

El halving de abril de 2024 también juega un papel fundamental. Según la teoría de ciclos, los efectos suelen notarse meses después, lo que deja abierta la puerta a un fuerte repunte de cara a octubre de 2025.

Altcoins que podrían aprovechar el uptober crypto

El entusiasmo no se limita a Bitcoin. Varios proyectos alternativos buscan capitalizar el uptober crypto y captar la atención de los inversores con propuestas diferenciadas.

Cómo comprar Bitcoin Hyper (HYPER) se perfila como la primera opción de solución de capa 2 para Bitcoin. Su objetivo es reducir los costes y aumentar la velocidad de las transacciones, con un ecosistema de staking que promete rendimientos anuales superiores al 200%, bastante atractivo.

Por otro lado, los inversores interesados en el poder de las memecoins se están enfocando en cómo comprar Maxi Doge (MAXI). Con una narrativa que mezcla comunidad cripto y memecoins, este token en preventa incluye competiciones exclusivas para holders y un modelo de recompensas dinámico.

En el área de aplicaciones tecnológicas, cómo comprar Best Wallet Token (BEST) es otra de las altcoins a seguir de cerca.

Se trata de un token DeFi vinculado a una billetera multicadena que ya conecta con más de 60 blockchains y 330 protocolos descentralizados. Cuenta con una comunidad consolidada y ofrece recompensas por staking y acceso anticipado a nuevos proyectos.

En definitival, el uptober crypto llega cargado de expectativas. Bitcoin busca confirmar su fortaleza tras el halving y las altcoins emergentes intentan posicionarse como protagonistas del próximo ciclo alcista.

La combinación de factores macroeconómicos, históricos y tecnológicos coloca a octubre como un mes clave para medir el pulso del mercado cripto y aprovechar las tendencias.