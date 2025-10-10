De perdedor a ganador o como un inversor cripto estafado terminó sonriendo

Autor Matías Calderón Velarde
Editora de contenidos Marina Flores
Última actualización: Octubre 10, 2025

Hechos clave:

Un creador de contenido de Bittensor se hizo hackear su billetera.

En total, perdió más de 80.000 dólares en TAO, el token nativo de la blockchain.

Una iniciativa le abrió la posibilidad de recibir donaciones.

En total, hasta ahora, el usuario hackeado ha recibido más de medio millón de dólares.

Una historia digna de una telenovela

Si bien la vida puede ser injusta a veces, algunos, siempre tienen su buena estrella en alguna parte para rescatarlos. En ese caso, es entonces mucho más fácil que las malas noticias se conviertan finalmente en acontecimientos positivos con un desenlace prolífico.

Esta historia muy bien la podría contar el creador de contenido Raleigh_CA que vivió unos últimos días locos con volatilidad, no tanto en los precios, sino en sus emociones.

Al principio, todo empezaba mal para este inversor en TAO, el token nativo de Bittensor, que veía cómo se hacía robar los fondos de su billetera. Con pertenencias superiores a los 80.000 dólares al principio, la noche ha debido ser difícil una vez que todo se había perdido.

I’m gutted. $80k gone.



2 hours ago my $TAO wallet was hacked and completely drained.



Earlier this morning I was prepping for a call from someone “interested” in Bittensor and clicked a link to install the “conference software”.



I should have known this was odd as my terminal… — Raleigh, CA | Taoshi (@Raleigh_CA) October 6, 2025

Víctima de una estafa, el creador de contenido se hizo engañar haciendo clic en el link equivocado e instalando un programa que no debería haber instalado. Además, perdió el acceso a su canal de Youtube y a un correo electrónico Gmail.

Si bien no se sabe muy bien qué pasará con lo demás, más bien, el inversor estafado ha podido recuperar mucho más TAO de lo que había perdido en un principio.

La billetera del inversor es casi millonaria

Después de que la noticia circule por las redes sociales, la comunidad de Bittensor se movió por todas partes, con algunos miembros creandole una nueva dirección de depósito Bittensor que finalmente, también sirvió como dirección de donación.

Calling all Bittensor community members,



One of Bittensors leading video creators and a consistent positive voice, @Raleigh_CA, had his wallet hacked yesterday and all of his $TAO stolen (over $80k).



Scams are getting more sophisticated – this can happen to anyone. Raleigh has… — Tom B (@Tom_dot_b) October 7, 2025

Desde entonces, se empezó con la recaudación, y los generosos miembros de la comunidad multiplicaron las donaciones.

En total, el creador de contenido ha podido recaudar más de 2.265 TAO, actualmente valorados en unos 740.000 dólares.

De todos los donadores, el cofundador del proyecto Bittensor demostró ser el más filántropo con una donación de 2.000 TAO. Sin querer, este inversor encontró la respuesta de como ganar dinero con criptomonedas.