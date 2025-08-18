El mercado cripto baja mientras el precio de Bitcoin se sitúa en 115.000 dólares

Hechos clave: La capitalización del mercado cripto cae un 2,9%.

El precio de Bitcoin cae más de un 2% en las últimas 24 horas.

Los últimos datos económicos superaron las expectativas y redujeron las esperanzas de un recorte de tasas de la Fed.

Los traders esperan a las declaraciones de Powell de final de semana.

Un recorte de tipos de interés en septiembre podría impulsar de nuevo el mercado cripto.

El precio de Bitcoin ha caído de forma drástica desde el ATH alcanzado la semana previa. El futuro económico de EE.UU. es la principal causa de esta caída. El mercado cada vez tiene más dudas sobre lo que decidirá la Fed en su reunión de septiembre.

Las declaraciones del presidente de la Fed podrían dar pistas sobre los siguientes pasos de la Fed. El futuro de los tipos de interés es el foco principal del mercado. Lo que ocurra con estos influirá directamente en el precio de Bitcoin – y el mercado de criptomonedas en general.

La capitalización del mercado cripto se desploma

El precio de Bitcoin ha caído un 2,28% en las últimas 24 horas – y un 5,31% en la última semana. Desde el ATH alcanzado el jueves, su precio se ha desplomado. Las nuevas criptomonedas son una buena opción.

Los datos del Índice de Precios al Productor y Precios de Importación de EE.UU. superaron las expectativas. El mercado confiaba en datos negativos que garantizaran un recorte de tipos de interés en septiembre. Las cifras fueron mejores de lo esperado, disminuyendo las esperanzas de un recorte de tasas.

Un recorte de tasas impulsaría el interés de los inversores en activos de riesgo como Bitcoin. Con las expectativas de un recorte de tasas cayendo, también retrocedió el precio de Bitcoin.

De momento, el mercado confía en que el recorte de tasas será una realidad en septiembre. Pero las dudas aumentan. Es por esto que el mercado quiere escuchar todo lo que Powell tenga que decir al respecto. Sus declaraciones podrían dar pistas sobre cómo pretende actuar la Fed en septiembre con respecto a los tipos de interés.