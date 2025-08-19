La estrategia detrás de la acumulación silenciosa de Bitcoin por parte de BlackRock

IBIT de BlackRock ya controla 749.400 BTC y marca un punto de inflexión en la adopción institucional del Bitcoin.

El gestor de activos, BlackRock continúa con su plan de acumulación de Bitcoin (BTC), para el 10 de junio su ETF ya poseía el 3% del suministro circulante de BTC.

Hechos clave: El ETF de BlackRock acumula el 3% del suministro de BTC.

Son casi 88.000 millones de dólares acumulados.

Solo es superado por Satoshi Nakamoto en tenencias de Bitcoin.

La adopción institucional del BTC es inminente.

Mientras que los ETF de ETH tienen el 5% del suministro circulante de Ethereum.

El ETF de BTC de BlackRock, registrado como iShares Bitcoin Trust (IBIT), ve con nueva cara cómo invertir en Bitcoin, hoy se posiciona como primero en la lista con casi 88.000 millones de dólares en activos gestionados y 749.400 BTC.

Entradas millonarias en el ETF de BlackRock

A inicios de mes se registró una entrada por 164,6 millones de dólares al ETF de BlackRock y hoy IBIT tiene más del 50% de la participación de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin.

IBIT solo está detrás de Satoshi Nakamoto y sus 1,1 millones de BTC, como la cartera con mayor tenencia de Bitcoin, eclipsando grandes exchanges y corporativos como Strategy de Michael Saylor.

Pero esto solo dice una cosa, la adopción institucional por la criptomoneda va en aumento, determinando un posible cambio estratégico en la distribución y concentración de la propiedad del Bitcoin.

Con esta estrategia de acumulación de BlackRock, podría llegarse a un punto de inflexión sobre cómo se percibe, comercializa y se regula el Bitcoin, que conllevaría a una adopción más amplia, estabilizando la volatilidad de la criptomoneda, aumentando la liquidez y reduciendo los diferenciales, o al menos es la estrategia de la firma de activos.

BlackRock apuesta por la integración del BTC a las carteras convencionales e institucionales, estableciendo una exposición del 1% al 2% con la tesis de que el Bitcoin ofrece “fuentes aditivas de diversificación”.

Es una alternativa al dólar, tiene una escasez que muchos comparan con la del oro y es un parteaguas para una innovación tecnológica más grande, que abre paso a una mayor adopción de las memecoins con futuro y otros proyectos de criptomonedas innovadores.

Ahora, hay críticos que advierten sobre la intervención a gran escala sobre el precio del BTC, como la manipulación de los precios, y en medida que el Bitcoin toma protagonismo se estaría conectando con otros activos financieros, lo que lo haría perder su esencia de activo descentralizado.

Los ETF de Ethereum están tomando más protagonismo

Por otro lado, hoy los ETF de Ethereum ya poseen más de 5% del suministro circulante de la criptomoneda y aunque han pasado por bajas debido a las millonarias cifras en salidas, el volumen acumulado en los fondos cotizados en bolsa de ETH supera los 155.000 millones de dólares.