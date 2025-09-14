¿Qué ha pasado con XRP está semana? – Resumen de mercado

XRP gana protagonismo en España con la alianza Ripple–BBVA y un mercado en pleno impulso alcista.

Redactor de contenidos Alejandro Serna Redactor de contenidos Alejandro Serna Acerca del autor Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 14, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: XRP y BBVA han firmado un acuerdo para implementar servicios de custodia digital en España.

El precio de XRP se encuentra dentro de un triángulo ascendente, con proyecciones bastante positivas.

El volumen en derivados de XRP ha aumentado, mostrando mayor interés institucional y confianza de los traders.

La comunidad de XRP Ledger plantea la adopción de su firewall para frenar estafas y proteger a los usuarios.

La semana deja un balance positivo para XRP. Por un lado, el precio de Ripple se mantiene firme sobre los $3.08, con señales técnicas que apuntan a continuidad alcista.

Por otro, Ripple ha logrado un acuerdo estratégico con BBVA que puede marcar el camino de la banca europea hacia la adopción masiva de activos digitales.

En paralelo, el desarrollo del XLS-86 Firewall podría reforzar la seguridad del ecosistema frente a fraudes.

En conjunto, estos factores consolidan la relevancia de XRP en el panorama cripto y refuerzan la narrativa de que tanto la tecnología como la adopción institucional juegan a su favor en este nuevo ciclo de mercado.

Ripple se alía con BBVA en España

Uno de los titulares más relevantes de la semana es el anuncio de que Ripple ha cerrado un acuerdo con BBVA para incorporar su tecnología de custodia digital en España.

El banco ya había probado servicios similares en Suiza y Turquía, y ahora amplía su estrategia al mercado español, aprovechando el marco regulatorio MiCA aprobado por la Unión Europea.

Analistas consideran que este movimiento representa un punto de inflexión en la adopción bancaria de las criptomonedas más rentables, dado que entidades de gran tamaño empiezan a integrar servicios de custodia directamente en lugar de depender de terceros.

🚨 BREAKING: Ripple and BBVA just inked a game-changing partnership!



This is MASSIVE for #XRP and signals a seismic shift in global banking embracing digital assets 👇 THREAD 🧵🧵🧵 pic.twitter.com/SmGJYk5F6d — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 11, 2025

Seguridad: XRP apuesta por un firewall contra estafas

Mientras tanto, en el plano tecnológico, la comunidad de XRP Ledger debate la implementación del XLS-86 Firewall, una enmienda que busca blindar las cuentas frente a fraudes.

La medida se plantea como una herramienta clave para proteger tanto a usuarios minoristas como a pequeñas empresas, reduciendo el riesgo de que los atacantes vacíen carteras en caso de robo de claves privadas.

De recibir más del 80% de apoyo entre validadores durante dos semanas, la propuesta pasaría a formar parte del protocolo de forma permanente.

El desarrollo del firewall llega en un momento en el que los intentos de estafa en el ecosistema han aumentado, y se percibe como un paso necesario para reforzar la confianza en la red

Precio de XRP: análisis, consolidación y perspectivas

Xrp (XRP) 24h 7d 1y

En el apartado técnico, el precio de Ripple se mantiene en torno a los $3.08, con un volumen de negociación diario cercano a los 5.000 millones de euros y una capitalización de mercado de $308.11B. Lo que consolida a XRP en el tercer puesto del ranking global.

Durante la semana, el token se ha movido dentro de un triángulo ascendente. Este patrón suele anticipar rupturas al alza, lo que parecen buenas predicciones de precio para Ripple.

El contexto macroeconómico, marcado por las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos, ha servido de apoyo adicional al apetito por tokens de gran capitalización como XRP.