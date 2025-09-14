La IA de DeepSeek predice un repunte de precio para Cronos en octubre: ¿qué esperar?

DeepSeek analiza la integración de Cronos en Truth Social y proyecta un posible repunte en el mercado para octubre.

Hechos clave: DeepSeek anticipa un posible repunte en el precio de Cronos durante octubre.

Trump Media transforma las Truth Gems de Truth Social en recompensas en $CRO.

La compañía adquirió 684 millones de tokens Cronos, valorados en unos 98 millones de euros, para reforzar su estrategia.

A pesar del impulso que anticipa DeepSeek, los analistas advierten riesgos regulatorios y volatilidad.

Las proyecciones del modelo de IA DeepSeek han anticipado un posible repunte para el token Cronos (CRO) en el mes de octubre.

La predicción coincide con una serie de movimientos corporativos que han reforzado la posición de este token dentro del ecosistema de las finanzas digitales, especialmente tras la integración con Trump Media & Technology Group (TMTG) y su plataforma Truth Social.

Más allá del posible repunte en octubre, la estrategia de Trump Media sugiere que Cronos podría convertirse en un pilar de su modelo de negocio, no solo en redes sociales sino también en servicios financieros y de fidelización.

En este contexto, la predicción de DeepSeek encaja dentro de una narrativa más amplia: la de un token que ha pasado de ser un activo de nicho a convertirse en pieza clave de la estrategia corporativa de una de las empresas mediáticas más influyentes de Estados Unidos.

Trump Media apuesta por Cronos

Una vez más, Donald Trump y las criptomonedas vuelven al centro de los encabezados; Esta vez, tras la decisión de Trump Media de convertir las recompensas virtuales de Truth Social (o Truth Gems), en tokens de Cronos.

Con esta estrategia, la compañía no solo mejora la experiencia de sus usuarios, sino que se apoya en la infraestructura de su socio Crypto.com, ya consolidado en el sector.

Para respaldar la integración, la empresa adquirió cerca de 684 millones de tokens CRO, valorados en torno a 98 millones de euros, lo que refleja un fuerte compromiso con la blockchain.

El propio Devin Nunes, CEO de TMTG, subrayó que la conversión a Cronos busca ofrecer recompensas prácticas y con liquidez real, algo que un token interno difícilmente hubiera garantizado.

DeepSeek y las predicciones de Cronos para octubre

El análisis de DeepSeek sobre las criptomonedas más prometedoras no se basa únicamente en datos de precio, sino en patrones históricos, métricas de actividad en la blockchain y movimientos de capital institucional.

En el caso de Cronos, la IA ha detectado un aumento en las transacciones en cadena desde la integración de Truth Social, así como un crecimiento de la liquidez gracias a la compra masiva de tokens por parte de Trump Media.

Según la proyección, este escenario podría acelerar un repunte en octubre, siempre y cuando el mercado global de criptomonedas mantenga un contexto favorable.

Impacto en el mercado y opinión de analistas

La reacción de los traders tras el anuncio de Trump Media ha sido positiva, reforzando la percepción de Cronos como una de las mejores altcoins con mayor capacidad de expansión en el ámbito de las finanzas descentralizadas.

No obstante, los analistas advierten que la entrada de liquidez repentina también puede atraer la atención de los reguladores, especialmente en Estados Unidos, donde los programas de recompensas con criptomonedas están bajo escrutinio.

Además, el escenario macroeconómico y la volatilidad general del sector siguen siendo factores que podrían frenar el impulso anticipado por DeepSeek para Cronos.