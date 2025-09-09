BTC $111,454.01 -0.65%
MEMECORE, BONK y PENGU ¿Las mejores criptomonedas meme para comprar hoy?

Los inversores están explorando alternativas como MEMECORE; BONK y PENGU debido al ROI comparativamente menor de las criptomonedas meme de primera línea
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Tania Fernández
Tania Fernández
Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Los inversores que buscan un equilibrio entre utilidad y potencial especulativo cuando buscan las mejores criptomonedas meme

Hechos clave:

  • Las criptomonedas meme suben ahora que los precios de Bitcoin y Ethereum están estancados.
  • MEMECORE, BONK y PENGU son tres de las memecoins que mejor rendimiento están teniendo en este momento.
  • Estas altcoins de baja capitalización han sido tendencia, a medida que el sentimiento se vuelve alcista.
  • Los analistas afirman que este ciclo volverá a estar marcado por la cultura meme.
  • La valorización de mercado total del nicho de las criptomonedas meme subió hoy un 5,6%.

El dominio de BTC cae al 59% en el tercer trimestre, lo que provoca una rotación de capital hacia las altcoins, incluídas las mejores memecoins, en medio de los recortes de tasas de la Fed y la adopción institucional.

Algunas de las criptomonedas meme que más están notando la influencia, son MEMECORE, BONK y PENGU. Estas tres criptomonedas han subido considerablemente en las últimas horas, y no parece que su ascenso se vaya a detener por el momento.

El panorama de las altcoins a las puertas de una nueva era que favorece a las criptomonedas meme

Justo cuando los precios de Bitcoin y Ethereum están estancados, limitados por debajo de los 113.000 y 4.300 respectivamente, el panorama de las criptomonedas meme muestra una tendencia alcista.

24h7d30d1yAll time

Con el aumento de su valor, los inversores inteligentes buscan la mejor opción para comprar. Hay muchas opciones, como apostar a lo seguro y obtener exposición en monedas meme de primera línea como Dogecoin y Shiba Inu.

Sin embargo, si bien son líquidas y atractivas, la era de las ganancias x100 ya pasó de largo. Por eso los inversores se dirigen hacia otras criptomonedas meme, consideradas las mejores criptomonedas para invertir en este momento.

MEMECORE, BONK y PENGU, adquieren un renovado interés entre los inversores

Los inversores están explorando alternativas debido al ROI comparativamente menor de las monedas meme de primera línea.

En las últimas sesiones bursátiles, se ha prestado atención a otras criptomonedas de interés y baja capitalización, como MEMECORE, BONK y PENGU. Estas altcoins de baja capitalización han sido tendencia en varias plataformas de redes sociales, principalmente X, a medida que el sentimiento se vuelve alcista.

En el caso de MemeCore (MEMECORE), la subida de su valor en las últimas horas ha sido considerable, llegando al 13,58% actual. En redes sociales como X, se muestra claramente la expectación que se está creando en torno a esta memecoin. Sin ir más lejos, en el mismo periodo, el aumento de volumen transaccional aumentó un 67,99%, algo bastante impresionante.

Por su parte, otra de las criptomonedas meme clave para comprar ahora es Bonk (BONK). Con una subida de precio del 8% en el último día y un aumento de volumen diario similar al de MEMECORE, se posiciona como una de las tres mejores memecoins en las que invertir ahora.

No podemos dejar fuera a Pudgy Penguins (PENGU). La criptomoneda ha crecido un 8% en las últimas 24 horas. Sin embargo, lo más impresionante es que su volumen de operaciones en el mismo periodo supera el 100%. Seguramente un catalizador importante es la tracción que el nuevo juego “meme a mainstream” está ganando y sus asociaciones con ICEE, Supply y el juego Pudgy Party.

