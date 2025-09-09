La compra de oro sigue en medio de las crecientes apuestas de recorte de tasas de la Fed
Hechos clave:
- La compra de oro aumenta en un giro inesperado ante las expectativas de recorte de tasas.
- Las apuestas sobre el recorte, mantienen al dólar deprimido y benefician al oro como activo refugio.
- El oro prosigue alcanzando niveles récord por tercer día al hilo.
- La bajada de las tasas de interés presionan al dólar. Esto aumenta el atractivo de los lingotes.
- Los analistas proyectan entre 3.700 y 4.000 dólares para 2026, por lo que la compra de oro sigue aumentando.
La compra de oro aumenta. La posición de la Fed en el tercer trimestre, ha provocado un cambio radical en los flujos de capital globales. Gracias a ello, el oro sigue subiendo a máximos históricos de 3.600 dólares por onza este mes.
Este ascenso es una señal del ahondamiento de los desajustes estructurales en la economía financiera global. Sin embargo, muchos se preguntan si se trata de una tendencia alcista sostenible o de un aumento especulativo impulsado por la volatilidad a corto plazo.
El oro extendió su repunte récord el 9 de septiembre
En medio de una renovada demanda de refugio seguro, al igual que con las mejores criptomonedas, el precio del oro sube.
Mientras los inversores apuestan a las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en un entorno de incertidumbres comerciales globales, los precios al contado alcanzaron los 3.647 dólares por onza en las operaciones intradía
Esto marca la tercera sesión consecutiva de ganancias y se suma a un aumento cercano al 40% este año. Este repunte se ha visto impulsado por las compras sostenidas de los bancos centrales, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las apuestas de los inversores ante los datos clave de inflación de EE. UU. (que se publicarán a finales de esta semana).
La debilidad estructural del dólar impulsada por el ciclo de flexibilización de la Fed, ha amplificado aún más el ascenso y la compra de oro.
El índice del dólar (DXY) cayó por debajo de 102 en agosto de 2025, su nivel más bajo desde hace 2 años, lo que hace que el oro sea más asequible para los compradores internacionales.
¿La compra de oro y su aumento de precio es una tendencia sostenible?
La confluencia de flexibilización de la Reserva Federal, la debilidad del dólar y la incertidumbre geopolítica sugieren un escenario alcista de varios años para el oro, y el aumento de compra de oro en este momento.
De hecho, los analistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley proyectan que los precios podrían alcanzar los 3.700-3.800 dólares a mediados de 2026.
Para los inversores, la clave es equilibrar la exposición. La baja correlación del oro con las acciones lo convierte en un activo esencial. La pregunta no es si el oro seguirá subiendo, sino cómo posicionar sus carteras para resistir la próxima ola de volatilidad.
El repunte récord del oro no es un fenómeno pasajero, sino una respuesta a una reorganización de las prioridades financieras globales. Mientras tanto, muchos inversores también pueden verse dirigidos a activos innovadores, lo que incluye a nuevas criptomonedas con potencial.
Leer más:
- Gemini vs. ChatGPT5: ¿Quién tiene la razón sobre Dogecoin en octubre?
- Mientras los ingresos de la red Ethereum caen drásticamente, ¿qué esperar de ETH?
- Las tesorerías corporativas de Bitcoin superan el millón de BTC y suman cerca de mil millones de dólares esta semana