Noticias Altcoin

Ethereum o Ripple: ¿cuál es la próxima altcoin en disparar su precio?

Altcoins Ethereum Preventa XRP
Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más.
Ethereum y Ripple son dos de las altcoins a seguir de cerca, antes de que la verdadera carrera alcista comience a generar frutos.
Última actualización: 
Descargo de responsabilidad: El siguiente texto es un artículo publicitario que no forma parte del contenido editorial de Cryptonews.com. Aunque ha sido revisado editorialmente para garantizar su calidad y relevancia, puede no reflejar las opiniones de Cryptonews.com y está claramente diferenciado de nuestro contenido editorial independiente.
Ethereum o Ripple: ¿cuál es la próxima altcoin en disparar su precio?
Con el auge de la industria cripto, las alcoins Ethereum y Ripple están atrayendo fuertemente la atención

Hechos clave:

  • Ethereum o Ripple. Muchos inversores se preguntan ahora cuál de las dos es la mejor para invertir en la próxima carrera alcista.
  • ETH proyecta un nuevo salto hacia los 20.000 dólares, después de conquistar la cota de 4.700 dólares por primera vez.
  • XRP aspira a una acción de SWIFT de 21.000 millones de dólares tras los últimos avances de Ripple.
  • Ambas altcoins tienen sus puntos fuertes, y están en un momento ideal para disparar su precio.
  • La nueva altcoin en preventa Bitcoin Hyper, también se está preparando para explotar una vez se lance al mercado abierto.

Un gran número de inversores está valorando cuáles son las mejores altcoins para invertir: Ethereum o Ripple. Ambas criptomonedas están en un momento ideal para ofrecer su máximo potencial.

Por un lado, ETH se está beneficiando de las expectativas generadas por un próximo ETF. Por su parte, XRP saca provecho de la aclaración regulatoria gracias a la resolución definitiva de la demanda de la SEC y los avances en este sentido.

Por otro lado, las actuales preventas de criptomonedas también son un foco importante a tener en cuenta.

De hecho, la actual preventa de Bitcoin Hyper (HYPER), es una de más impulso está cogiendo con una recaudación millonaria que pronto podría llegar a los 10 millones en USDT.

Ethereum o Ripple, ¿cuál es la que tiene mejor aptitud para dispararse?

A la hora de ver cuál es la mejor cripto para invertir, si Ethereum o Ripple, es necesario tener en cuenta los últimos desarrollos de ambos activos.

ETH está experimentando un resurgimiento con casi 1,87 millones de transacciones diarias. Este considerable aumento, indica un regreso de los traders.

24h7d30d1yAll time

Los analistas afirman que este aumento se debe a los movimientos en las stablecoins, el aumento del uso de DeFi, la actividad en las memecoins e incluso el dinero procedente de los ETF de ETH.

Incluso Donald Trump está apostando intensamente por la altcoin, por lo que saber cómo comprar Ethereum con PayPal sería una buena idea.

Por su parte, XRP ha obtenido grandes logros recientemente. Es probable que XRP impulse el componente blockchain de su sistema de pagos FedNow, tras los rumores generalizados de reuniones a puerta cerrada de la Reserva Federal con Ripple.

24h7d30d1yAll time

Por otro lado, Brad Garlinghouse, proyectó que XRP Ledger podría manejar el 14% del volumen de transacciones anuales de 150.000 millones de SWIFT en cinco años.

Esto es parte del resultado de la inyección de 650.000 millones de dólares en el libro mayor de XRP a través de XRPL. En este caso, saber cómo comprar Ripple sería una estrategia altamente recomendable.

Definitivamente, tras nuestro análisis de Ethereum y de Ripple, concluimos que ambas tienen buenas características que podrían disparar su precio. Se trata de dos altcoins que podrían estar dentro de una billetera cripto diversificada.

HYPER, la nueva altcoin que podría explotar en su debut en el mercado abierto

Bitcoin Hyper (HYPER), es la nueva Layer2 de la red Bitcoin, cuyo objetivo busca reducir sus debilidades a la vez que potencia sus puntos fuertes. Pero es mucho más, es una de las nuevas criptos de baja capitalización para invertir en fase temprana.

La fase de preventa, ya ha recaudado hasta la fecha millones de dólares y ofrece staking a los primeros inversores, con un APY que varía a medida que más inversores se suman a la preventa. Un factor que atrae a los inversores tempranos, sobre todo a los que no quieren perderse la próxima carrera alcista.

A continuación, te mostramos brevemente cómo comprar Bitcoin Hyper:

  1. Utiliza una wallet de confianza, como por ejemplo: Best Wallet
  2. Adquiere (si todavía no posees) ETH o USDT para invertir a través de la preventa.
  3. Accede al sitio web, conecta tu billetera y prepárate para hacer tu inversión.
  4. Invierte en Bitcoin Hyper; escoge el método de pago y monto para hacer tu primera compra

Leer más:

Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
