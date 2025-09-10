Perplexity vs. ChatGPT5: ¿Quién tiene la razón sobre el precio de Solana en octubre?

Las predicciones de IA como ChatGPT5 y Perplexity ayudan a identificar patrones y factores técnicos, pero no sustituyen la investigación continua ni eliminan la incertidumbre del mercado cripto.

Descargo de responsabilidad: El siguiente texto es un artículo publicitario que no forma parte del contenido editorial de Cryptonews.com. Aunque ha sido revisado editorialmente para garantizar su calidad y relevancia, puede no reflejar las opiniones de Cryptonews.com y está claramente diferenciado de nuestro contenido editorial independiente.

Solana ha sido motivo de conversación entre los seguidores de las criptomonedas los últimos meses; el crecimiento de la red y la adopción paulatina de actores más grandes han hecho que muchos recurran a las IA de ChatGPT5 y Perplexity para obtener algunas visiones de lo que se espera.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: ChatGPT5 estima una consolidación del precio después del rally de verano.

Perplexity se basa más en factores macroeconómicos y estipula que el impulso de Solana en octubre se quedaría entre 215 y 220 dólares.

En octubre se espera las consecuencias de las nuevas tasas de interés de la Fed.

Para este mes también se aplazó la decisión de la SEC sobre el ETF de Solana.

La preventa de Bitcoin Hyper ha recaudado $14,825,318.51.

Lo interesante al usar la IA para proyecciones de criptomonedas es ver su capacidad de encontrar patrones y utilizar gran cantidad de información en muy poco tiempo para plantear las hipótesis que, aunque pueden ayudar, no sustituyen la investigación continua del mercado.

ChatGPT5 concuerda con Perplexity: se espera un escenario de consolidación

Por un lado, el bot de OpenAI augura un comportamiento estacional luego del rally de verano donde indica que “Solana suele tener consolidaciones laterales en septiembre-octubre antes de romper resistencias” que podrían ir hasta los 250 y 280 dólares.

Según ChatGPT5, Solana se encontraría entre sus resistencias actuales, 200 y 240 dólares. Pero también pone en contraste un escenario bajista entre 170 y 180 dólares que según el modelo de IA pudría ser “pullback sano” para Solana.

Ahora bien, Perplexity comulga en varios aspectos con ChatGPT5, aunque es más conservador en sus pronósticos. La ruptura al alza de Solana se estaría dando hacia los 215 y 220 dólares, por lo que saca a relucir la nueva actualización Alpenglow, recientemente aprobada por la comunidad y que traería mejoras estructurales a la blockchain.

24h 7d 30d 1y All time

¿Qué esperar de las proyecciones sobre Solana?

En primeras hay que saber que preguntarle a una inteligencia artificial dónde invertir no es la mejor idea, las predicciones no son certeza de éxito y ninguno elimina la incertidumbre y volatilidad presente en este mercado.

Pero sí permiten ver datos históricos de manera más sencilla y hacer análisis de sentimiento de mercado y traen a colación factores macroeconómicos y técnicos, elementos que ayudan a hacer una investigación más completa.

¿Qué dice ChatGPT5 de los proyectos basados en Solana?

Bitcoin Hyper (HYPER) es una de las nuevas criptomonedas que espera ser la red capa 2 más rápida de Bitcoin, ofreciendo una solución al trilema de la blockchain: seguridad, descentralización y escalabilidad.

Ahora, tomando datos de crecimiento y redes, ChatGPT5 augura potencial de hasta 65.000 transacciones por segundo.

Este proyecto enfrentaría a Solana vs Bitcoin, ya que toma toda la infraestructura de seguridad de BTC con la rapidez y contratos de SOL y su Máquina Virtual (SMV).

La preventa de esta criptomoneda está impulsada por minoristas, y algunas ballenas, que han visto una buena oportunidad de invertir. Hasta ahora van $14,825,318.51 recaudados y restando etapas de su próximo lanzamiento oficial.

Para saber cómo comprar Bitcoin Hyper solo hace falta ingresar a su página oficial y conectar una wallet Solana.