El cofundador de World Liberty Financial, reemplazará a Eric Trump después de que Nasdaq planteara preocupaciones de cumplimiento
Hechos clave:
- World Liberty Financial se ha visto obligada a reorganizar el liderazgo de la empresa.
- Eric Trump fue eliminado del directorio de Alt5 Sigma para cumplir con las reglas de cotización de Nasdaq.
- El Consejo también ha aprobado el nombramiento de Zachary Folkman como director.
- Los requisitos de cumplimiento no revelados del Nasdaq, resaltan los desafíos regulatorios y estratégicos actuales para el negocio de las criptomonedas.
- Las acciones de World Liberty Financial (WLFI) cayeron un 4,41% después de la destitución de Eric Trump.
Eric Trump ya no será parte de la junta directiva de la firma fintech Alt5 Sigma, a pesar de anuncios anteriores que lo vinculaban al acuerdo de criptomonedas de 1,5 mil millones de la compañía con World Liberty Financial (proyecto co-fundado por la familia Trump).
La decisión de retirar al hijo de Donald Trump del directorio, fue revelada en una presentación ante la SEC, semanas después de que Alt5 Sigma declarara inicialmente que se desempeñaría como director. Como resultado, las acciones de World Liberty Financial cayeron un 4,41% tras la destitución de Eric Trump.
Eric Trump fue retirado discretamente de su puesto en la junta directiva de Alt5 Sigma
El esperado nombramiento de Eric Trump para el directorio de la plataforma de algunas de las mejores criptomonedas: Alt5 Sigma, ha sido silenciosamente postergado.
Una presentación reciente ante la SEC, reveló que Trump sólo servirá como observador de la junta. El cofundador de World Liberty Financial, Zak Folkman, fue nominado como su reemplazo después de que Nasdaq plantease preocupaciones de cumplimiento.
Alt5 Sigma, que tiene vínculos estrechos con World Liberty Financial (WLFI), dijo que el ajuste siguió a las consultas con Nasdaq para cumplir con los requisitos de cotización, aunque no especificó qué reglas estaban en cuestión.
Los analistas destacan la exigencia del Nasdaq de una mayoría de directores independientes, pero siguen desconcertados por el bloqueo de la candidatura de Trump, mientras que la elección de Folkman sí fué admitida.
Las restricciones vigentes de Trump en los tribunales de Nueva York técnicamente no se aplican en este caso, ya que Alt5 Sigma está constituida en Nevada.
Las acciones de World Liberty Financial caen tras el reemplazo de Eric Trump
Las acciones de World Liberty Financial caen un 4,41% tras la destitución de Eric Trump de la junta directiva de Alt5 Sigma. Esto fué para cumplir con las reglas de cotización de Nasdaq, aunque no se han dado datos claros sobre el motivo de la decisión.
Por su parte, el precio de WLFI cayó por debajo de su máximo histórico de 0,33 dólares a pesar del respaldo de la familia Trump. Así, este hecho, la inestabilidad del mercado vinculada a los cambios de gobernanza y la tibia confianza de los inversores consiguieron que el precio de una de las nuevas criptomonedas del mercado cayera un 5,3% en las últimas horas.
El volumen de transacciones, también descendió considerablemente (22,99%). Así, en una decisión estratégica, la empresa ha iniciado un programa de quema de tokens para retirarlos de la circulación. En concreto, el objetivo es mejorar la escasez y la estabilidad a largo plazo de este token de gobernanza.
Leer más:
- Un asesor de Putin afirma que Estados Unidos utiliza stablecoins para devaluar su deuda
- Las mejores monedas meme se disparan: CleanCore compra 285 millones de DOGE y Shiba Inu se muestra optimista
- MEMECORE, BONK y PENGU ¿Las mejores criptomonedas meme para comprar hoy?