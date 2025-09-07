El primer ETF de Dogecoin al contado podría aprobarse la semana que viene

REX Shares presentó un prospecto efectivo para la aprobación rápida de un ETF para Dogecoin ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Un fondo cotizado en bolsa de Dogecoin podría llegar a los mercados la próxima semana, según el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas.

Hechos clave: REX Shares podría lanzar el primer ETF de Dogecoin la próxima semana a través de un atajo.

A diferencia de los ETF de criptomonedas tradicionales, los fondos 40 Act evitan los retrasos de la SEC y los obstáculos regulatorios.

El atractivo cultural de Dogecoin y el repunte de su precio siguen impulsando el interés institucional.

En una publicación del jueves en X, el analista Balchunas señaló que el emisor de ETF REX Shares presentó un prospecto efectivo ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Esto indica el posible lanzamiento de un ETF de Dogecoin bajo la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, conocida como la “Ley 40”.

REX ya había utilizado la misma estructura para lanzar un ETF de Solana a principios de este año.

Los ETF de la Ley 40 superan los obstáculos regulatorios

A diferencia de los ETF de criptomonedas al contado presentados bajo los Formularios S-1 y 19b-4, un ETF de la Ley 40 adopta una ruta alternativa al mercado y evita algunos de los retrasos que enfrentan los fondos de criptomonedas tradicionales.

En su presentación, REX reconoció la naturaleza volátil de Dogecoin y advirtió a los inversores que DOGE está “sujeto a riesgos únicos y sustanciales”, incluyendo cambios rápidos de precio e incertidumbre del mercado.

Aumenta el interés institucional en Dogecoin

Dogecoin ha subido un 124,6% durante el último año, según CoinMarketCap. Sin embargo, el token se ha desacelerado desde su máximo de diciembre de 2024 de 0,4672 dólares, cotizando actualmente cerca de los 0,2204 dólares.

REX no es la única empresa que busca exposición a Dogecoin. A principios de este año, 21Shares presentó una propuesta formal para un ETF de Dogecoin, tras presentaciones similares de Bitwise y Grayscale, todas a la espera de las decisiones de la SEC.

Además de Dogecoin, REX ha presentado una solicitud para un ETF vinculado al token TRUMP, con el objetivo de ofrecer exposición mediante la tenencia de acciones en una entidad offshore propietaria del activo.

Dogecoin sigue gozando de relevancia

De aprobarse, el fondo de REX sería el primer ETF cotizado en EE. UU. que ofrece exposición directa a la criptomoneda meme que comenzó como una broma y se convirtió en un ícono cultural.

Mientras tanto, la SEC está revisando actualmente 92 solicitudes de ETF de criptomonedas, según el analista de Bloomberg Intelligence, James Seyffart.

Una hoja de cálculo detallada publicada el 28 de agosto muestra que la mayoría de estas solicitudes, especialmente las relacionadas con Solana, XRP y Litecoin, recibirán una decisión final en octubre.

La oleada de nuevas solicitudes refleja el creciente interés en los ETF centrados en mejores altcoins y podría impulsar nuevas entradas de capital al mercado de criptomonedas.

Solana y XRP lideran la carrera de los ETF, con ocho y siete solicitudes pendientes, respectivamente. Estas altcoins se posicionan ahora como las mejores criptomonedas para invertir y como las más solicitadas después de Bitcoin y Ethereum.