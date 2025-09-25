Expertos advierten de una caída del 50% en el precio de Bitcoin: ¿qué está pasando?

El analista EXCAVO sostiene que el ciclo alcista del precio de Bitcoin ya terminó y advierte que una altseason masiva es improbable

En un momento en el que el precio del Bitcoin (BTC) está cerca de niveles mínimos, expertos en criptomonedas advierten que el comienzo del ciclo bajista ya llegó.

Hechos clave: El analista EXCAVO afirmó que el ‘bear market’ ha comenzado.

Luego de un análisis gráfico, el experto concluyó que se espera un descenso entre el 50-60% del precio del Bitcoin hasta mediados del 2026.

Su teoría se basa en los ciclos del mercado, 151 semanas de ascenso y 51 semanas de declive.

Afirma que este ciclo acabó el 13 de septiembre y el descenso se proyecta para el 09 de octubre.

Menciona que la temporada de altcoins sería “imposible” debido a tantas criptomonedas circulando.

El analista EXCAVO, activamente seguido en la plataforma de TradingView, publicó su análisis sobre un posible declive del BTC, basado en que el momento bajista se aproxima debido a que ya se llegó a la “cima de un ciclo”.

El fin del ciclo alcista del precio de Bitcoin

“Todo llega a su fin” indica el analista al comienzo de su publicación y asegura que el pico del ciclo alcista fue el pasado 13 de septiembre, fecha en que el BTC alcanzaba de nueva cuenta los 115.000 dólares, luego de bajar a los 107.000 dólares.

First, 'Altseason' is a scam. A 2017 meme. The market is too diluted. From now on, we hunt selective pumps, not a mythical wave. It's time to adapt. — EXCAVO (@EXCAVO) September 23, 2025

Su teoría está basada en las clásicas señales de un fin de ciclo: optimismo universal, compras corporativas y atención mediática. EXCAVO opina que el precio de Bitcoin espera una corrección natural luego del rally de los últimos meses, pero que se pronunciaría hasta un 50-60% por debajo de su ATH.

“El ciclo consta de ~151 semanas de crecimiento y ~51 semanas de declive” y mantiene que todas las señales de euforia juntas son señal de un cambio de tendencia en el mercado, junto a inversiones acompañadas por el FOMO que pueden llegar a ser compras anticipadas, por lo que los “inteligentes” dan un paso atrás y aseguran ganancias, dice el analista.

En su proyección, EXCAVO anticipa que el ciclo bajista comenzaría el 09 de octubre, de acuerdo con tendencias históricas vistas en el precio de Bitcoin.

Sin embargo, se mantiene positivo ante montos a largo plazo sobre los 300.000 dólares, por lo que llama a la cautela para cuidar el capital.

Gráfico ciclos del Bitcoin. Fuente: TradingView. EXCAVO

¿Qué opina el experto de la ‘alt season’?

Las últimas semanas el discurso popular se ha mantenido sobre la teoría de que el rumbo del capital ahora ha tornado hacia algunas otras criptomonedas con más futuro. En el análisis del experto, esta teoría ahora mismo no tendría tanto sentido.

Afirma que con una liquidez tan diluida en más de un millón de tokens el aumento en todas las altcoins y mejores memecoins sería “imposible”.

EXCAVO se decanta más por los “bombeos selectivos” para algunos tokens, pero que los fenómenos anteriores que llevaron a impulsar el resto del mercado no serían una opción hoy.