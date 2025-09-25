BTC $111,370.97 -2.06%
ETH $4,009.15 -3.99%
SOL $201.68 -5.75%
PEPE $0.0000094 -3.17%
SHIB $0.000011 -2.96%
BNB $995.05 -1.97%
DOGE $0.23 -6.04%
XRP $2.84 -3.38%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

Expertos advierten de una caída del 50% en el precio de Bitcoin: ¿qué está pasando?

El analista EXCAVO sostiene que el ciclo alcista del precio de Bitcoin ya terminó y advierte que una altseason masiva es improbable
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Expertos prevén caída del 50% en el precio de Bitcoin tras fin de ciclo
Expertos prevén caída del 50% en el precio de Bitcoin tras fin de ciclo

En un momento en el que el precio del Bitcoin (BTC) está cerca de niveles mínimos, expertos en criptomonedas advierten que el comienzo del ciclo bajista ya llegó.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El analista EXCAVO afirmó que el ‘bear market’ ha comenzado.
  • Luego de un análisis gráfico, el experto concluyó que se espera un descenso entre el 50-60% del precio del Bitcoin hasta mediados del 2026.
  • Su teoría se basa en los ciclos del mercado, 151 semanas de ascenso y 51 semanas de declive.
  • Afirma que este ciclo acabó el 13 de septiembre y el descenso se proyecta para el 09 de octubre.
  • Menciona que la temporada de altcoins sería “imposible” debido a tantas criptomonedas circulando.

El analista EXCAVO, activamente seguido en la plataforma de TradingView, publicó su análisis sobre un posible declive del BTC, basado en que el momento bajista se aproxima debido a que ya se llegó a la “cima de un ciclo”.

El fin del ciclo alcista del precio de Bitcoin

“Todo llega a su fin” indica el analista al comienzo de su publicación y asegura que el pico del ciclo alcista fue el pasado 13 de septiembre, fecha en que el BTC alcanzaba de nueva cuenta los 115.000 dólares, luego de bajar a los 107.000 dólares.

Su teoría está basada en las clásicas señales de un fin de ciclo: optimismo universal, compras corporativas y atención mediática. EXCAVO opina que el precio de Bitcoin espera una corrección natural luego del rally de los últimos meses, pero que se pronunciaría hasta un 50-60% por debajo de su ATH.

“El ciclo consta de ~151 semanas de crecimiento y ~51 semanas de declive” y mantiene que todas las señales de euforia juntas son señal de un cambio de tendencia en el mercado, junto a inversiones acompañadas por el FOMO que pueden llegar a ser compras anticipadas, por lo que los “inteligentes” dan un paso atrás y aseguran ganancias, dice el analista.

En su proyección, EXCAVO anticipa que el ciclo bajista comenzaría el 09 de octubre, de acuerdo con tendencias históricas vistas en el precio de Bitcoin.

Sin embargo, se mantiene positivo ante montos a largo plazo sobre los 300.000 dólares, por lo que llama a la cautela para cuidar el capital.

Gráfico ciclos del Bitcoin. Fuente: TradingView. EXCAVO
Gráfico ciclos del Bitcoin. Fuente: TradingView. EXCAVO

¿Qué opina el experto de la ‘alt season’?

Las últimas semanas el discurso popular se ha mantenido sobre la teoría de que el rumbo del capital ahora ha tornado hacia algunas otras criptomonedas con más futuro. En el análisis del experto, esta teoría ahora mismo no tendría tanto sentido.

Afirma que con una liquidez tan diluida en más de un millón de tokens el aumento en todas las altcoins y mejores memecoins sería “imposible”.

EXCAVO se decanta más por los “bombeos selectivos” para algunos tokens, pero que los fenómenos anteriores que llevaron a impulsar el resto del mercado no serían una opción hoy.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,007,886,926,017
-6.91

Más

Noticias de Finanzas
Nueve bancos europeos respaldan la stablecoin regulada por MiCA, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-25 10:22:01
Noticias de Finanzas
Hora crítica para los futuros de criptomonedas: se esfuman más de 105 millones de dólares
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-25 09:14:11
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores