Mientras los ingresos de la red Ethereum caen drásticamente, ¿qué esperar de ETH?
Los ingresos por staking de los titulares de Ethereum bajaron un 44% en agosto debido a la última actualización de la red, que disminuye el costo de las tarifas por transacción.
Hechos clave:
- Los ingresos de la red Ethereum disminuyeron 44% en agosto.
- Los tenedores de ETH recogieron 14,1 millones de dólares en rendimientos.
- Una de las causas, la actualización Dencun en la que se disminuían las cuotas por transacción.
- La red tiene números sanos, el número de billeteras aumenta, las transacciones diarias también y la adopción institucional ha tenido valores positivos.
- El cofundador de Ethereum augura que el precio se multiplique por 100 pronto.
Esta disminución en los ingresos de la red viene precedida de un constante aumento en la adopción institucional y el nuevo ATH (máximo histórico) que alcanzó Ethereum a mediados de agosto.
Analistas como AJC de Messari afirman que “los fundamentos de Ethereum se están derrumbando”, debido a las constantes caídas en el rendimiento.
Las tarifas de red están disminuyendo y la adopción de Ethereum aumenta
La actualización Dencun lanzada en marzo de 2024 ha tenido efecto paulatino en la red de Ethereum. Las tarifas de gas bajaron de 49,6 millones de dólares en julio a 39,7 millones en agosto, según datos on chain de la plataforma Token Terminal.
Las blockchains Capa 2 de Ethereum han tenido buenos números los últimos meses. Base, por ejemplo, tiene un Valor Total Bloqueado (TVL) de 4.787 millones de dólares, según datos señalados por DefiLlama y ha sido una de las cadenas con mayor crecimiento en nuevas criptomonedas.
La adopción institucional de Ethereum se ha venido catapultando con los ingresos en ETF al contado y la tesorería en ETH de empresas como SharpLink y Bitmine. El porcentaje de direcciones activas diarias han aumentado un 21% en comparación al 2024 e indicadores como las transacciones diarias han tocado nuevos máximos que no se veían desde el 2021.
Sin embargo, hay analistas que manifiestan que los desajustes en la red en cuanto a la disminución de comisiones y rendimientos podría traer peligros en el sistema a largo plazo de Ethereum. Aunque, con base en las métricas presentadas, la criptomoneda podría estar pasando a un lugar de infraestructura descentralizada más que una forma de monetización directa.
Cofundador de Ethereum predice un aumento del 100%
En una publicación en su cuenta en X, Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, augura un crecimiento de 100x en el precio de ETH. “Ethereum reemplazará gran parte de las numerosas pilas aisladas en las que operan”, poniendo a Ethereum como opción para pasarse a las finanzas descentralizadas.
También manifiesta que debido a que “otras instituciones financieras” están utilizando la red, es probable que la predicción del precio de Ethereum sea 100 veces mayor al actual.
