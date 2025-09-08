Mientras los ingresos de la red Ethereum caen drásticamente, ¿qué esperar de ETH?

Pese a la caída en ingresos por staking, Ethereum gana adopción institucional y fortalece su papel como infraestructura clave en DeFi.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Los ingresos por staking de los titulares de Ethereum bajaron un 44% en agosto debido a la última actualización de la red, que disminuye el costo de las tarifas por transacción.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Los ingresos de la red Ethereum disminuyeron 44% en agosto.

Los tenedores de ETH recogieron 14,1 millones de dólares en rendimientos.

Una de las causas, la actualización Dencun en la que se disminuían las cuotas por transacción.

La red tiene números sanos, el número de billeteras aumenta, las transacciones diarias también y la adopción institucional ha tenido valores positivos.

El cofundador de Ethereum augura que el precio se multiplique por 100 pronto.

Esta disminución en los ingresos de la red viene precedida de un constante aumento en la adopción institucional y el nuevo ATH (máximo histórico) que alcanzó Ethereum a mediados de agosto.

Analistas como AJC de Messari afirman que “los fundamentos de Ethereum se están derrumbando”, debido a las constantes caídas en el rendimiento.

Ethereum is dying. Despite $ETH reaching new ATHs in August, Ethereum revenue in August was $39.2 million. To put that in perspective: – Down 75% from Aug-23 ($157.4 million)

– Down 40% from Aug-24 ($64.8 million)

– 4th lowest monthly revenue since Jan-21. Ethereum’s… pic.twitter.com/n2ab4oE3hu — AJC (@AvgJoesCrypto) September 6, 2025

Las tarifas de red están disminuyendo y la adopción de Ethereum aumenta

La actualización Dencun lanzada en marzo de 2024 ha tenido efecto paulatino en la red de Ethereum. Las tarifas de gas bajaron de 49,6 millones de dólares en julio a 39,7 millones en agosto, según datos on chain de la plataforma Token Terminal.

Las blockchains Capa 2 de Ethereum han tenido buenos números los últimos meses. Base, por ejemplo, tiene un Valor Total Bloqueado (TVL) de 4.787 millones de dólares, según datos señalados por DefiLlama y ha sido una de las cadenas con mayor crecimiento en nuevas criptomonedas.

La adopción institucional de Ethereum se ha venido catapultando con los ingresos en ETF al contado y la tesorería en ETH de empresas como SharpLink y Bitmine. El porcentaje de direcciones activas diarias han aumentado un 21% en comparación al 2024 e indicadores como las transacciones diarias han tocado nuevos máximos que no se veían desde el 2021.

Sin embargo, hay analistas que manifiestan que los desajustes en la red en cuanto a la disminución de comisiones y rendimientos podría traer peligros en el sistema a largo plazo de Ethereum. Aunque, con base en las métricas presentadas, la criptomoneda podría estar pasando a un lugar de infraestructura descentralizada más que una forma de monetización directa.

Cofundador de Ethereum predice un aumento del 100%

En una publicación en su cuenta en X, Joseph Lubin, cofundador de Ethereum, augura un crecimiento de 100x en el precio de ETH. “Ethereum reemplazará gran parte de las numerosas pilas aisladas en las que operan”, poniendo a Ethereum como opción para pasarse a las finanzas descentralizadas.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here. Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

También manifiesta que debido a que “otras instituciones financieras” están utilizando la red, es probable que la predicción del precio de Ethereum sea 100 veces mayor al actual.