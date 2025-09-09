Un asesor de Putin afirma que Estados Unidos utiliza stablecoins para devaluar su deuda

Anton Kobyakov, asesor del presidente de Rusia declaró que Estados Unidos estaría usando stablecoins y oro para diluir su deuda de 37.000 millones de dólares.

Hechos clave: Anton Kobyakov, asesor principal del presidente Vladímir Putin, afirmó que Estados Unidos quiere diluir su deuda utilizando stablecoins y oro.

Las declaraciones se dieron durante el Foro Económico Oriental de Vladivostok, en rueda de prensa.

El asesor habló de que Estados Unidos intentaría redefinir las reglas de la economía global como paso en 1930 y 1970.

En julio, Donald Trump firmó la ley GENIUS para regular las criptomonedas estables en el país.

Medio rusos han difundido el uso de una stablecoin nombrada A7A5 ante la apertura del país al curso legal de las criptomonedas.

Durante el Foro Económico Oriental de Vladivostok en Rusia, Anton Kobyakov declaró que Estados Unidos estaría tomando una estrategia “a costa del mundo” para disminuir su deuda empujando al uso de las criptomonedas.

“Estados Unidos está intentando reescribir las reglas del juego en los mercados del oro y las criptomonedas” mencionó el asesor del presidente Putin durante una rueda de prensa en la culminación del evento en Rusia.

Putin’s advisor Kobyakov: The U.S. has devised a crypto scheme to erase its massive debt at the world’s expense. “The U.S. is now trying to rewrite the rules of the gold and cryptocurrency markets. Remember the size of their debt—35 trillion dollars. These two sectors (crypto… pic.twitter.com/R4RDeYtaGg — Russia Direct (@RussiaDirect_) September 8, 2025

Según Kobyakov, el gigante americano intentaría pasar su deuda a las stablecoins, para “comenzar desde cero” y reducir sus obligaciones financieras.

¿El cambio en la deuda de Estados Unidos podría afectar a todo el mundo?

Kobyakov plantea que Estados Unidos estaría cambiando las reglas del juego, así como paso durante 1930, durante la Gran Depresión, cuando se reevaluó el oro, lo que ayudó a aligerar la deuda del momento. Hecho similar ocurrido en 1970, cuando el dólar se desvinculó del mineral para tomar el curso financiero actual.

El asesor principal de Putin asoma que la fijación del presidente Donald Trump y las criptomonedas podrían ser motivo para que Estados Unidos vuelva a reescribir la economía global para beneficio propio.

Rusia también estaría pensando en las criptomonedas

El pasado mes de junio algunos medios rusos difundieron la posibilidad de una criptomoneda estable oficial respaldada por el rublo, llamada hasta ahora A7A5 y que estaría en la blockchain de Tron.

Sin embargo, hasta ahora los organismos oficiales no se han vinculado directamente a la stablecoin A7A5, ya que sería una manera de no depender del Tether (USDT), criptomoneda respaldada en dólares.

Aunque las criptomonedas estuvieron prohibidas en Rusia, se ha visto una apertura progresiva al sector, permitiendo a algunas instituciones financieras trabajar con activos cripto. Como se dio en el caso del banco Sberbank, que ofrecerá custodia de cripto activos, informó a la agencia de noticias Reuters en julio.