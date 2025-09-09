Las mejores monedas meme se disparan: CleanCore compra 285 millones de DOGE y Shiba Inu se muestra optimista

La enorme adquisición de 285 millones de DOGE por parte de CleanCore indica confianza institucional en el potencial de utilidad de DOGE más allá de su estatus de moneda meme

Hechos clave: Las monedas meme cogen impulso en medio de los recortes de tasas de la Fed y la adopción institucional.

CleanCore acaba de adquirir tokens DOGE por un valor de 68 millones de dólares.

El objetivo a largo plazo de la empresa es poseer el 5% del suministro total de Dogecoin.

Para conseguirlo, la compañía pretende acumular 1.000 millones de DOGE en tan solo 30 días.

Por su parte, Shiba Inu muestra señales alcistas de ruptura que se trasladan en un aumento de su precio y el volumen de transacciones.

Las monedas meme adquieren nuevo impulso en las condiciones actuales del mercado. Podemos destacar el caso de CleanCore Solutions, que acaba de adquirir 285.420.000 DOGE. Su interés estriba en establecer una Tesorería Oficial de Dogecoin, con el objetivo de acumular 1.000 millones de DOGE en tan solo 30 días.

Sin embargo, otras monedas meme también muestran su potencial en este momento. Podemos citar por ejemplo: MEMECORE, BONK y PENGU, que han tenido un buen aumento de precio en el día de hoy. Otra memecoin a destacar es Shiba Inu, la cual subió un 2,96% hasta 0,0000131 dólares en las últimas 24 horas.

CleanCore Solutions se convierte en la mayor tesorería individual de Dogecoin

CleanCore Solutions (NYSE American: ZONE) acaba de adquirir 285.420.000 unidades de DOGE, una de las menores monedas meme, valoradas en aproximadamente 68 millones de dólares.

Esto ha sido realizado a través de su recién lanzada Tesorería Oficial de Dogecoin. La compañía se ha fijado el claro objetivo de acumular 1.000 millones de DOGE (en apenas un mes).

Lo que resalta en este caso dentro del mercado cripto es el acuerdo estratégico con la Fundación Dogecoin por medio de su reciente división empresarial, House of Doge.

🚨 Breaking: CleanCore Solutions ($ZONE) acquires 285M $DOGE ($68M), launching official #Dogecoin Treasury with goal to hit 1B #DOGE in 30 days 🐕🚀 pic.twitter.com/3pdC1yqIm2 — Doge Lord (@DogeLord) September 8, 2025

Así, DOGE pasa de ser una de las mejores memecoins (pero meramente especulativa), a posicionarse como una criptomoneda con aplicaciones prácticas.

La compañía apuesta explícitamente por el futuro de DOGE en los ámbitos de los pagos, la tokenización, los productos similares al staking y las remesas globales.

Esto demuestra el compromiso de CleanCore con la innovación y su disposición a adoptar cambios radicales. La compañía se enorgullece de ayudar a establecer el estándar de lo que puede ser una tesorería digital respaldada por fundaciones y de contribuir a la comunidad Dogecoin en general.

SHIB, una de las mejores monedas meme, se muestra optimista

Shiba Inu (SHIB), es considerada por muchos una de las mejores criptomonedas para invertir, aunque en los últimos tiempos su rendimiento no fué todo lo bueno que podría haber sido.

Sin embargo, ahora parece estar recuperándose. De hecho, rompió un patrón de triángulo simétrico formado desde mediados de agosto, superando la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en 0,00001297 dólares con un volumen creciente.

El volumen de trading en las últimas horas, también aumentó un 60%,confirmando el impulso alcista.

Por otro lado, el índice de Altcoin Season, subió un 14% en el último día, favoreciendo a las monedas meme, incluida SHIB.

Ahora habrá que ver cual es el desarrollo futuro de Shiba Inu, pero muchos analistas son optimistas.