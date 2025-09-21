Google podría favorecer la adopción masiva con su propia blockchain, pero perjudicar la descentralización

Google entra en el mundo blockchain con su propia L1, buscando facilitar la adopción de Web3 y pagos digitales, mientras genera debate sobre centralización.

Redactor de contenidos Alejandro Serna Redactor de contenidos Alejandro Serna Acerca del autor Alejandro se desempeña como redactor en Cryptonews, donde su experiencia en criptomonedas y finanzas garantiza una cobertura informativa exhaustiva para los lectores del mundo hispanohablante. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 21, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: Google ha anunciado el lanzamiento de su blockchain de capa 1 con potencial Web3.

La integración con sus servicios mejora la experiencia de usuario, pero aumenta la centralización.

La blockchain de Google apunta principalmente a pagos y activos, pero tiene potencial para aplicaciones como verificación de identidad y protección de datos.

La adopción de stablecoins puede acercar la tecnología a usuarios comunes y fomentar el interés en las criptomonedas.

Google ha dado un paso importante en el ecosistema blockchain al anunciar el desarrollo de su propia cadena de bloques de capa 1.

La compañía busca integrar esta tecnología con sus servicios y aplicaciones existentes, lo que podría acelerar la adopción masiva de la Web3.

Sin embargo, la compañía enfrenta el desafío de no sacrificar los principios de descentralización que hacen únicas a las criptomonedas.

El futuro de la blockchain dependerá de cómo las grandes corporaciones equilibren innovación, comodidad y autonomía del usuario, manteniendo la colaboración abierta y transparente que caracterizó los primeros pasos de Web3.

Google apuesta por la innovación Blockchain y Web3

Con miles de millones de usuarios a nivel global, la entrada de Google en el ecosistema blockchain aporta legitimidad a la tecnología y genera expectativas sobre mejoras en la experiencia de usuario.

Google dropping some details on its L1 blockchain (GCUL) over on LI



Chain will feature python based smart contracts. Aims to be neutral infra built for finance w/ “native commercial bank money on-chain”, 24/7 cap markets infra, payments and agentic capabilities. Looks like they… pic.twitter.com/cB1vlq3Oyv — Omar (@TheOneandOmsy) August 26, 2025

Al integrar pagos, activos digitales y servicios financieros directamente en su ecosistema, Google tiene la capacidad de eliminar muchas barreras actuales, como la complejidad de las wallets, los costes variables de transacción y los procesos técnicos que han limitado la expansión de Web3.

No obstante, esta misma integración centralizada podría comprometer uno de los principios fundamentales de la blockchain: la propiedad y el control descentralizado.

La experiencia histórica de Web2 muestra cómo la centralización en plataformas populares puede generar eficiencia y comodidad, pero al precio de concentrar poder y limitar la libertad de los usuarios.

Competencia, colaboración y confianza: el dilema corporativo

El movimiento de Google se enmarca dentro de una tendencia creciente: grandes empresas lanzando blockchains propias.

Proyectos como Stripe y Circle también han apostado por cadenas L1, pero con estrategias diferentes.

Stripe and Circle are launching L1 blockchains

But one has a built in distribution advantage the other can’t match



Within 24 hours, both plans were revealed, but the strategies couldn’t be more different.



Stripe is playing offense. Circle is playing defense.



Stripe’s edge: It… — Chuk (@chuk_xyz) August 12, 2025

Estas estrategias reflejan un equilibrio entre incentivos económicos y principios ideológicos.

Mientras que la competencia corporativa puede acelerar la innovación y expandir el uso de criptomonedas con más futuro, también aumenta el riesgo de fragmentación y limita la interoperabilidad.

Blockchain de Google: Riesgos y oportunidades para la descentralización

Aunque Google se centra inicialmente en pagos y activos, la tecnología blockchain ofrece mucho más: verificación de identidades, protección de datos y creación de mercados de información confiables.

Además, la integración de stablecoins y sistemas tokenizados directamente en su infraestructura permite transacciones rápidas y de bajo coste. Este enfoque también podría fomentar la adopción de activos como las mejores memecoins.

El potencial de Google para transformar la Web3 es innegable, pero la centralización inherente a su modelo plantea interrogantes sobre la autonomía del usuario y la distribución del poder en la blockchain.

El equilibrio entre adopción masiva y descentralización será determinante en lo que veremos a lo largo de los próximos años.