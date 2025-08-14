La billetera de un desarrollador de Ethereum fue drenada por una IA maliciosa
Hechos clave:
- La billetera del desarrollador principal de Ethereum, fué vaciada.
- Zak Cole, fué víctima de una extensión maliciosa de Cursor AI
- Tras robar su clave privada, el atacante tuvo acceso a su billetera activa durante tres días antes de drenar los fondos.
- La pérdida se limitó a unos pocos cientos de dólares en Ether.
- El incidente subraya la creciente amenaza de ataques de vaciado de billetera dirigidos a distintos desarrolladores.
La billetera de Zak Cole, desarrollador principal de Ethereum fué vaciada parcialmente después de que una extensión maliciosa de Cursor AI robase su clave privada. Este hecho ha puesto en relieve, el aumento de ataques de drenaje de wallets a los desarrolladores de distintas plataformas.
Los sistemas de vaciado de wallets, se están convirtiendo en una amenaza creciente para los inversores en criptomonedas. Sin duda, cada vez son más los usuarios se deciden por una wallet anónima a la hora de mantener a salvo sus activos digitales.
La billetera fue víctima de una sofisticada extensión maliciosa impulsada por IA
En un preocupante incidente que pone de relieve las vulnerabilidades del ecosistema cripto, la billetera de Zak Cole, desarrollador principal de Ethereum se ha visto expuesta a un robo de criptomonedas.
Cole, habría perdido fondos debido a una extensión de navegador maliciosa diseñada para comprometer las billeteras de criptomonedas. El incidente, ocurrido ayer, involucró una extensión Cursor maliciosa que robó con éxito la clave privada de Cole.
No se revelaron demasiados detalles sobre el alcance de las pérdidas (se habla de unos cientos de dólares en Ether). Sin embargo, el incidente sirve como un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia en la comunidad cripto.
Cole instaló el plugin “contractshark.solidity-lang”, que parecía legítimo (con un icono profesional, una copia descriptiva y más de 54.000 descargas). Sin embargo y a pesar de su apariencia veraz, extrajo su clave privada sin que el desarrollador se diese cuenta.
Tanto los desarrolladores como los usuarios comunes, deben tener cuidado al instalar extensiones de navegador (deben provenir de operadores confiables). Por otro lado, lo más adecuado si instalan una hot wallet, es que esta sea extremadamente segura, como por ejemplo: Best Wallet.
Creciente tendencia de ataques de vaciado de billeteras
Este ataque pone de manifiesto una creciente tendencia de ataques de vaciado de billeteras dirigidos a desarrolladores en el ámbito blockchain.
La billetera del desarrollador de Ethereum fué drenada fácilmente, y a medida que la red Ethereum continúa evolucionando, la seguridad de los activos digitales sigue siendo una preocupación primordial, especialmente para quienes contribuyen activamente a su desarrollo.
El uso de extensiones maliciosas, a menudo camufladas como herramientas legítimas, supone un riesgo significativo.
Esto es especialmente crítico en un entorno donde muchos usuarios dependen cada vez más de soluciones basadas en navegadores para gestionar sus criptomonedas, lo que incluye el acceso a nuevas preventas de criptomonedas.
A medida que el panorama de la cadena de bloques se vuelve más complejo, incidentes como el de Cole probablemente impulsen debates. La mejora de las medidas de seguridad y la educación de los usuarios sobre las posibles amenazas es un tema clave a tener en cuenta.
